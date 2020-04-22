Lübnan'daki mülteci kamplarında ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kuruluşu (UNRWA) ile ülkenin sağlık bakanlığının yaptığı açıklamaya göre bir mülteci kampındaki bir Suriyeli kadın koronavirüs teşhisiyle ülkenin başkenti Beyrut'taki bir hastaneye kaldırıldı.

Kampta üç bin kişinin kaldığı düşünülürken ülkede toplamda 1 milyon Suriyeli mülteci var.

Koronavirüse yakalanan kadının kimlerle temasta olduğu araştırılıyor; kampta da dezenfekte çalışmaları başlatıldı.