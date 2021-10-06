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Lübnan'daki yakıt krizi bisiklet tercih edenlerin sayısını artırdı

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Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz, yakıt sıkıntısı ve fiyatlardaki fahiş artış nedeniyle önceleri eğlence, hobi olarak görülen bisiklet artık ulaşım için bir gereksinim haline geldi.
Lübnan'daki yakıt krizi bisiklet tercih edenlerin sayısını artırdı

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz, yakıt sıkıntısı ve fiyatlardaki fahiş artış nedeniyle önceleri eğlence, hobi olarak görülen bisiklet artık ulaşım için bir gereksinim haline geldi.

Tarihinin en ciddi ekonomik kriziyle mücadele eden Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt güçlükle temin edilirken ülke genelinde birkaç aydır uzun saatler boyunca enerji kesintileri yaşanıyor.

Ekonomik kriz sonucu akaryakıt fiyatlarında ciddi artış söz konusu. Eylül 2020'den Eylül 2021'e akaryakıt fiyatları yaklaşık 9 kat artarken halkın alım gücü büyük ölçüde zayıfladı.

Eylül 2020'de 25 bin Lübnan lirası olan 20 litrelik bir bidon benzinin fiyatı, hükümetin sübvansiyonları azaltmasıyla bugün 207 liraya çıkmış durumda.

Zorlu bir süreçten geçen Lübnanlılar, hayatlarını bir nebze de olsa rahatlatacak çözümler bulmaya çalışıyor.

Son zamanlarda özellikle başkent Beyrut'ta ulaşım için bisikleti tercih edenlerin sayısındaki artış dikkati çekiyor.

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