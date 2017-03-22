 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.813
  • Altın 145,595
  • Dolar 3,6264
  • Euro 3,9156
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Lübnanlı diva: Ayşe Hatun Önal şarkımı çaldı

»
Lübnanlı diva: Ayşe Hatun Önal şarkımı çaldı
Önal, yeni albümü 'Selam Dengesiz'e müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştı

Arap dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Lübnanlı şarkıcı Nicole SabaAyşe Hatun Önal’ın geçtiğimiz ay klip çektiği 'Olay' şarkısının, 2012 yılında piyasaya sürdüğü 'Hafdal Ahlam'dan birebir çalıntı olduğunu iddia etti. 

Yeni albümü ‘Selam Dengesiz’le müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Ayşe Hatun Önal’ın ‘Olay’ şarkısına çektiği klip büyük beğeni görmüştü.

“Sizin bitirdiğiniz noktada bazı insanlar başlar; hırsız..."

Milliyet'ten İsmail Şahin'in, Suudi Arabistan merkezli Arab News gazetesinden referans verdiği haberine göre, Lübnanlı şarkıcı Nicole Saba, ‘Olay’ parçasının 2012 yılında piyasaya çıkardığı ‘Hafdal Ahlam’ (Hayallerine Devam Et) şarkısından çalıntı olduğunu iddia etti. Lübnanlı diva, önceki gün Twitter’dan “Sizin bitirdiğiniz noktada bazı insanlar başlar. #Copycat (taklitçi)... Hırsız... “ yorumunda bulundu. 

Önal, ‘Olay’ parçasının bestecisine Ahmad Salah Hosny’nin adını yazmış, ancak düzenlemenin yeni çalışmaya başladığı DJ Mahmut Orhan’a ait olduğunu belirtmişti. Müzik dünyasına 2004 yılında giriş yapan Saba, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğuyla da bilinen bir isim. 

Mısır yapımı  onlarca filmde de  rol alan Saba,  ‘En İyi Arap Kadın  Şarkıcı’ ödülüne  layık görülmüştü.  Şarkıcının, Ayşe Hatun Önal’la  ilgili olarak  hukuki bir  yaptırıma gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yatak odanızdan çıkartmanız gerekenler21 Mart 2017 Salı 19:20
  • Rakının tanımı değişti!21 Mart 2017 Salı 17:45
  • Baharda intiharlar neden artar?21 Mart 2017 Salı 16:22
  • Eda Taşpınar, Dubai’den paylaştı21 Mart 2017 Salı 14:59
  • 21 Mart Salı Günlük Burç Yorumları21 Mart 2017 Salı 14:13
  • Karşı cinsi en çok deli eden cümleler21 Mart 2017 Salı 14:04
  • 'Hayat Şarkısı', final mi yapıyor?21 Mart 2017 Salı 13:50
  • Seren Serengil, Çağatay Akman’a milyonluk tıklanmaları sordu21 Mart 2017 Salı 12:03
  • Avatar Atakan’dan kaplanlı paylaşım21 Mart 2017 Salı 12:01
  • ‘Susam Sokağı’na otizmli karakter geldi21 Mart 2017 Salı 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti