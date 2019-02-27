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Lübnanlı milyonere 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı

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Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nın, Lübnanlı milyoner Ghazi Abu Al-Nahl'a verilen "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlığı ile ilgili Rum İçişler Bakanlığı'na bazı suç unsurları ilettiği ve vatandaşlığın nasıl verildiğinin sorgulanmakta olduğu bildirildi.
Lübnanlı milyonere 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı

Güney'de yayın yapan Politis gazetesi, Al-Nahl’ın, yabancı yatırımcılara verilen vatandaşlıklarla ilgili programdan faydalandığını; ancak Al-Nahl’ın aleyhinde, kara para aklama ve terör finansmanı gibi ciddi konulardan tutuklama emri bulunduğunu ve Al Nahl’ın, bu vatandaşlığı sahtekarlıkla temin ettiğine dair bulgular bulunduğunu yazdı.

Haberde, Al-Nahl’ın Limasol’da daimi olarak ikamet etmekte olduğu ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın konuyu araştırdığı belirtildi.

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