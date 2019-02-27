Lübnanlı milyonere 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nın, Lübnanlı milyoner Ghazi Abu Al-Nahl'a verilen "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlığı ile ilgili Rum İçişler Bakanlığı'na bazı suç unsurları ilettiği ve vatandaşlığın nasıl verildiğinin sorgulanmakta olduğu bildirildi.

Güney'de yayın yapan Politis gazetesi, Al-Nahl’ın, yabancı yatırımcılara verilen vatandaşlıklarla ilgili programdan faydalandığını; ancak Al-Nahl’ın aleyhinde, kara para aklama ve terör finansmanı gibi ciddi konulardan tutuklama emri bulunduğunu ve Al Nahl’ın, bu vatandaşlığı sahtekarlıkla temin ettiğine dair bulgular bulunduğunu yazdı.

Haberde, Al-Nahl’ın Limasol’da daimi olarak ikamet etmekte olduğu ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın konuyu araştırdığı belirtildi.