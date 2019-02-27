Lübnanlı milyonere 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı

Güney'de yayın yapan Politis gazetesi, Al-Nahl’ın, yabancı yatırımcılara verilen vatandaşlıklarla ilgili programdan faydalandığını; ancak Al-Nahl’ın aleyhinde, kara para aklama ve terör finansmanı gibi ciddi konulardan tutuklama emri bulunduğunu ve Al Nahl’ın, bu vatandaşlığı sahtekarlıkla temin ettiğine dair bulgular bulunduğunu yazdı.
Haberde, Al-Nahl’ın Limasol’da daimi olarak ikamet etmekte olduğu ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın konuyu araştırdığı belirtildi.
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