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Lübnanlıların akaryakıt istasyonları önündeki kuyruk çilesi sürüyor

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Ekonomik krizin birçok sektörü vurduğu Lübnan'da, 29 Haziran'da benzin ve motorine yapılan zamdan sonra azalan akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklar son birkaç gündür yine sürücülerin kabusu haline geldi.
Lübnanlıların akaryakıt istasyonları önündeki kuyruk çilesi sürüyor

Ekonomik krizin birçok sektörü vurduğu Lübnan'da, 29 Haziran'da benzin ve motorine yapılan zamdan sonra azalan akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklar son birkaç gündür yine sürücülerin kabusu haline geldi.

Ülke genelinde sürücüler, benzinin piyasadan kesileceği veya fiyatının aşırı yükseleceği şeklindeki duyumlar üzerine 10 Ağustos'tan bu yana akın ettikleri akaryakıt istasyonları önündeki uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırmasına rağmen Enerji Bakanlığından benzin ve motorin fiyatlarının yükseleceğine dair bir adım atılmadı.

Bugün saat 05.00'ten itibaren sürücülerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu akaryakıt istasyonları ise pompaları kapalı tutmaya devam ediyor.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Ülkedeki ekonomik kriz ve akaryakıt sorunu

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyor.

Ülkede geçen aylarda yaşanan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu pompa kapatmaya gitti, açılanlar da uzun kuyruk manzaralarıyla haftalarca hizmet verdi.

Lübnan Enerji Bakanlığı, 29 Haziran'da benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorinin litre fiyatına ise yüzde 38 zam yapmıştı.

Akaryakıta getirilen yüksek orandaki zamlar, yaklaşık 2 aydan beri istasyonların önünde saatlerce kuyruk bekleyen sürücülerin çilesini hafifletmiş olsa da ulaşım ücretlerinin ikiye katlanmasına yol açmıştı.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında fiyat farkı nedeniyle benzinin ülkeden yasa dışı yollarla Suriye'ye götürüldüğünü duyurmuştu.

Ekonomi uzmanları ise Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece, Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağını ifade ediyor.

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