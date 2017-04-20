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Lucescu 'alın' dedi Galatasaray harekete geçti

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Lucescu 'alın' dedi Galatasaray harekete geçti
Cenk Ergün’ün Tudor’un onayladığı Dinamo Kiev’li Khacheridi için Lucescu’ya danıştığı ve “Çok kaliteli stoper” yanıtı aldığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Evgen Khacheridi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonunda Dinamo Kiev ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı stopere resmi teklif yapan Sarı-Kırmızılı yönetimin çok önemli bir kişiden referans aldığı da öğrenildi. Yönetici Cenk Ergün'ün, teknik direktör Igor Tudor'un transfer edilmesi yönünde rapor verdiği Khacheridi'yi Mircea Lucescu'ya sorduğu belirlendi. Şu anda Rusya'da Zenit'i çalıştıren fakat Shakhtar Donetsk'te görev yaptığı dönemden Ukraynalı yıldızı yakından tanıyan Luce'nin çok olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

TECRÜBELİ, LİDER ÖZELLİKLERİ VAR

Tecrübeli hocanın Khacheridi için "Çok tecrübeli ve soğukkanlı. Lider özellikleri var. Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla oynayamadı ama kalitesi tartışılmaz. Topla ilişkisi de vasatın üzerinde" ifadesini kullandığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcudan yanıt bekleyen Galatasaray yönetimi bu transferi bitirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

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