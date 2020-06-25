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Lufthansa kurtarma paketine AB'den onay

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Alman devletinin Lufthansa'yı iflastan kurtarmak için planladığı 6 milyar euroluk doğrudan mali yardım, AB Komisyonu'ndan onay aldı. Şirket hissedarları da bugün toplam 9 milyarlık paketi oylayacak.
Lufthansa kurtarma paketine AB'den onay

AB Komisyonu, Almanya'nın en büyük havayolları şirketi Lufthansa için Alman hükümetinin 6 milyar euroluk doğrudan mali yardımda bulunmasına ve geçici olarak şirkete hissedar olmasına onay verdi.

Komisyon'dan yapılan açıklamada adil rekabetin sağlanabilmesi için Lufthansa'nın yardım karşılığında Münih ve Frankfurt havaalanlarındaki iniş-kalkış saatlerinden (slot) vazgeçeceği bildirildi. Bu şekilde Lufthansa'nın rakipleri iki havaalanında dörder uçak için slot hakkı kazanacak.

Lufthansa'ya getirilen şartlardan biri de, devletin hissedarlığı tamamen son bulana kadar şirketin temettü payı dağıtmaması ve ikramiye ödemeleri yapmaması. Devletin şirketteki katılımı en az yüzde 75 oranında azaltılana kadar da yönetici maaşlarına kısıtlama getirilecek ve Lufthansa aynı alanda faaliyet gösteren rakip şirketlerden yüzde 10'dan fazla hisse alamayacak. Devlet yardımlarının başlamasından itibaren altı yıl sonra devletin şirketten çekilmeyeceği şüphesi uyanması durumunda Komisyon'a yeniden yapılandırma planı sunulması gerekecek.

Paketin toplam hacmi 9 milyar euro

Lufthansa'yı iflastan kurtarmak için Alman hükümetinin oluşturduğu toplam 9 milyar euro hacmindeki paket, devlete bağlı Ekonomik İstikrar Fonu'nun sermaye artırımı yoluyla şirketin yüzde 20 hissesini devralmasını da içeriyor. Ayrıca "sessiz ortaklık" çerçevesinde 5 milyar 700 milyon euroya varan mevduat ile 3 milyar euroya kadar kredi de planlanıyor.

Alman hükümeti, Lufthansa'nın dış alımlardan korunması için hisse payını, stratejik kararlara etki edilebilecek alt sınır olan yüzde 25 artı 1 hisseye çıkarabilecek.

138 bin kişi istihdam eden Lufthansa'da kargo uçuşları dışındaki uçuşlar koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelmiş, dünya çapında 22 bin personel fazlası oluşmuştu.

Gözler hissedarlara çevrildi

Lufthansa hissedarları Perşembe günü Olağan Genel Kurul Toplantısında Alman hükümetinin şirkete katılımını ve dolaylı olarak 9 milyar euroluk yardım paketini oylayacak. Şirketin en büyük hissedarı olan sanayici Heinz Hermann Thiele'nin pakete yeşil ışık yakmasının ardından oylamadan da pakete onay çıkması bekleniyor.

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