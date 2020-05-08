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Lufthansa uçuşa hazırlanıyor: Haziranda 160 yolcu uçağımız havada olacak

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Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya’da önlemler kademeli olarak gevşetilmeye başladı. Havayolu firması Lufthansa da haziran ayında uçaklarının havada olacağını açıkladı
Lufthansa uçuşa hazırlanıyor: Haziranda 160 yolcu uçağımız havada olacak

Alman havayolu firması Lufthansa, haziranda Almanya’da ve Avrupa’da 106 destinasyona tarifeli uçuşları yeniden başlatmayı planladığını açıkladı.

Lufthansa Group tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Eurowings’in Kovid-19 salgını nedeniyle 106 destinasyona iptal edilen düzenli uçuşlara haziranda tekrar başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin Almanya ve Avrupa'daki diğer ülkelerdeki Kovid-19 kısıtlamalarının yavaş yavaş gevşetmesinden sonra müşterilerin artan ilgisine yanıt verdiği belirtilerek, bunun için 160 yolcu uçağının haziranda havada olacağı kaydedildi.

Yolcuların uçuşlarda maske giymeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, yolcuların gidecekleri destinasyonlarda giriş ve karantina yönetmeliklerini dikkate alması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, şirketin Türkiye’ye düzenli uçuşlarının da tekrar başlamasının değerlendirme aşamasında olduğu ve gelecek hafta karar vereceği belirtildi.

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