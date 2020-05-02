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“Lufthansa’nın yüzde 25,1’i devletin olacak”

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“Lufthansa’nın yüzde 25,1’i devletin olacak”
“Lufthansa’nın yüzde 25,1’i devletin olacak”

Der Spiegel, Alman hükümeti ile Lufthansa’nın, şirketin yüzde 25,1 hissesinin devlete ait olmasıyla sonuçlanacak bir kurtarma paketi müzakere ettiğini öne sürdü.

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Alman devletiyle 10 milyar euro değerinde bir kurtarma paketini müzakere ettiği iddia edildi. Cuma günü Der Spiegel’de yer alan haberde bu gerçekleştiği takdirde, şirketin yüzde 25,1 hissesinin devlete ait olacağı bildirildi.

Haberde 10 milyar euronun 5,5 milyar eurosunun oy hakkından yoksun pay olacağı ve Alman hükümetinin, bunun için yüzde 9 kupon ödemesi olmasını istediği belirtildi.

Buna ek olarak 3,5 milyar euro değerinde bir kredinin de devlete bağlı Alman kalkınma bankası KfW tarafından sağlanacağı kaydedildi. Kurtarma paketine Lufthansa’nın alt şirketlerinin kayıtlı olduğu ülkeler olan Belçika, Avusturya ve İsviçre’nin de katkıda bulunabileceği belirtildi.

İsminin kullanılmasını istemeyen bir hükümet kaynağı, “Müzakereler ve tartışmalar sürüyor” açıklamasında bulundu. Lufthansa ise henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Alman haber ajansı dpa daha önce, dokuz ila 10 milyar euro değerinde bir kurtarma paketi müzakere edildiğini aktarmıştı. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr da, şirket yönetimi üzerinde devletin etkili olması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Lufthansa da diğer birçok turizm ve ulaşım şirketi gibi pandemi nedeniyle ekonomik açıdan zor duruma düşmüş bulunuyor.

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