Lugansk: Yerleşimlerden çekilen Ukrayna birlikleri her şeyi yok ediyor

Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna birliklerinin Lugansk’taki yerleşim yerlerinden geri çekilirken, yollarına çıkan her şeyi yok ettiklerini, konut binalarına ateş açtığını, bölgede mayın döşediğini belirtti.

Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna birliklerinin Lugansk’taki yerleşim yerlerinden geri çekilirken, yollarına çıkan her şeyi yok ettiklerini, konut binalarına ateş açtığını, bölgede mayın döşediğini belirtti.

Rus Pervıy Kanal televizyonuna konuşan Paseçnik, “Ukraynalı faşistlerin silahlı oluşumları, direnişlerinin çaresizliğini fark ederek, geri çekilirken güçsüz bir nefretle yollarına çıkan her şeyi yok ediyor, konutlara ateş açıyor, bölgede mayın döşüyor ve sivil altyapı tesislerini patlatıyor” ifadelerini kullandı.

‘Lugansk Halk Milisi, Novoahtırka ve Smolyaninovo yerleşimlerini kurtardı’

Lugansk Cumhuriyeti Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada ise milis güçlerinin Novoahtırka ve Smolyaninovo yerleşimlerini kurtardığı bildirildi.

Açıklamada, “Halk milisleri, Kiev'in işgal ettiği toprakları kurtarmaya devam ediyor. 27 Şubat'ta savunma kurumu birimleri, Novoahtırka ve Smolyaninovo yerleşimlerini Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden kurtardı” ifadeleri yer aldı.