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Lukas Podolski’den gollü veda

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Lukas Podolski’den gollü veda
Almanya Milli Takımı formasını profesyonel olarak son kez giyen Lukas Podolski, muhteşem bir vuruşla İngiltere filelerini sarstı.

Galatasaray’da forma giyen Lukas Podolski, Alman Milli Takımı’nın İngiltere’ye karşı oynadığı özel maç ile milli takım kariyerini sonlandırdı.

Dortmund’daki Signal Iduna Park’ta oynanan özel maçta taraftarlar, milli takıma veda eden Lukas Podolski için kale arkasındaki tribünde “Poldi” yazılı koreografi yaptı. Alman Futbol Federasyonu yetkilileri, karşılaşma öncesinde yıldız futbolcuya flama, çiçek ve bir tablo hediye ederken, Podolski maskesi takan taraftarlar da futbolcuyu uzun süre alkışladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Alman futbolcu, taraftarlara teşekkür etti.

TEK GOL POLDİ’DEN

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren Almanya ile İngiltere’nin karşı karşıya geldiği maçın tek golünü Lukas Podolski kaydetti.

Almanya, Podolski’nin 69. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı golle İngiltere’yi 1 – 0 mağlup etti.

Milli forma ile son maçına çıkan Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 84 dakika sahada kaldı.

Yerini Sebastian Rudy’e bırakan Podolski’yi tribünlerdeki taraftarlar “Lukas Podolski” sloganlarıyla ayakta alkışladı.

Maç sonunda statta tur atan tecrübeli futbolcuya seyirciler sevgi gösterisinde bulundu.

Alman Milli Takımı formasıyla 130. maçına çıkan ve 48 gol kaydeden Lukas Podolski, Miroslav Klose (71) ve Gerd Müller’den (68) sonra Alman Milli Takımı tarihindeki en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Podolski, Lothar Matthäus (150) ve Miroslav Klose’nin (137) ardından milli formayı en çok giyen oyuncu unvanına da sahip.

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