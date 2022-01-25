  • BIST 1.945,07
  • Altın 796.28916
  • Dolar 13.5151
  • Euro 15.2069
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Lukaşenko: Rusya'yla Düzenleyeceğimiz Ortak Tatbikatla Durumu Gerginleştirmiyoruz

» »
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile şubatta düzenleyecekleri ortak tatbikatla durumu gerginleştirmediklerini, ancak her duruma hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Lukaşenko: Rusya'yla Düzenleyeceğimiz Ortak Tatbikatla Durumu Gerginleştirmiyoruz

Lukaşenko, başkent Minsk'te Belarus Bilimler Akademisi'nde yapılan toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belarus topraklarında Rusya ile 10-20 Şubat'ta "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerine dikkati çeken Lukaşenko, ülkesinin Ukrayna ile sınırlarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Lukaşenko, "Bunu yapmak zorundayım, çünkü Ukrayna sınırındaki durum, Polonya sınırındaki durumdan daha iyi değil. Belarus-Ukrayna sınırından silah ve mühimmatların yasa dışı geçirilmesi girişimleri defalarca engellendi." dedi.

Belarus'un Ukrayna ile ilişkilerinin "basit olmadığını" vurgulayan Lukaşenko, "Ukrayna ile 1500 kilometrelik sınırı sağlama alacak bir grubun hızlı şekilde oluşturulması konusunda çalışıyoruz. Uzun zamandır planladığımız çalışmalarımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen yıl üzerinde anlaştığımız tatbikatlara denk geldi." diye konuştu.

Söz konusu tatbikatların "yasal" olduğunu ifade eden Lukaşenko, "Durumu gerginleştirdiğimizi ve savaş istediğimizi düşünmeyin. Savaşı istemiyoruz. Ancak bir şey olursa, her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, Belarus'un bu tatbikat ile gücünü göstermeye çalıştığını dile getirerek, "Bu, Rusya'ya değil, bize lazım. Bu tatbikatlar esnasında hangi askeri birlikleri nerede konuşlandırmamız gerektiğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Göçmen krizi henüz çözülmedi"

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile sınırdaki göçmen krizine de değinen Lukaşenko, bu krizin henüz çözülmediğinin altını çizdi.

Lukaşenko, "Batı'yı bu konuda uyarmıştım. Göçmenler eskiden uçaklarla, şimdi ise yürüyerek sınırı geçiyor. Şimdilik göçmenler kalabalık halde olmasa da azar azar buraya her gün geliyor. Geçen hafta 200 kişinin başta Polonya olmak üzere, Litvanya, Letonya tarafına geçtiği açıklandı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AB'nin bu konuda Belarus ile iş birliğini sonlandırdığını kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papa’dan Ukrayna-Rusya Krizine Karşı Dua Çağrısı23 Ocak 2022 Pazar 18:34
  • Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Selamına 'Aleykümselam' İle Karşılık Verdi23 Ocak 2022 Pazar 18:21
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi23 Ocak 2022 Pazar 11:16
  • Hindistan'ın Mumbai Kentinde 20 Katlı Binada Çıkan Yangında 7 Kişi Öldü22 Ocak 2022 Cumartesi 17:55
  • Rusya-Ukrayna Krizi Türkiye’yi Nasıl Etkiler22 Ocak 2022 Cumartesi 12:46
  • Japonya'da Kovid-19’a Karşı Kısmi OHAL Ülkenin 3'te 2'sine Genişletilebilir22 Ocak 2022 Cumartesi 10:41
  • AA, Donbas'ın Stanitsia Luganska Cephe Hattını Görüntüledi22 Ocak 2022 Cumartesi 10:28
  • Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya Ve Belarus Savaş İstemiyor21 Ocak 2022 Cuma 21:35
  • Rusya’yı Alarma Geçiren Bomba İhbarı: Merkez Bankası Tahliye Edildi21 Ocak 2022 Cuma 20:53
  • Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna’ya Saldırma Planımız Yok21 Ocak 2022 Cuma 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti