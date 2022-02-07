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Lukaşenko: Ukrayna hükümeti Donbass’a saldırırsa Rusya ile ortak yanıt vereceğiz

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna hükümetinin, ülkenin doğusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerine karşı savaş başlatması hâlinde, Minsk ile Moskova’nın buna ortak bir yanıt vereceğini belirtti.
Lukaşenko: Ukrayna hükümeti Donbass’a saldırırsa Rusya ile ortak yanıt vereceğiz

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna hükümetinin, ülkenin doğusundaki tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerine karşı savaş başlatması hâlinde, Minsk ile Moskova’nın buna ortak bir yanıt vereceğini belirtti.

Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un Youtube’da yayınlanan programında açıklamalar yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Ukrayna hükümetinin, Donestk ile Lugansk’ı içeren Donbass bölgesindeki insanlara karşı güç kullanmaya karar vermesi hâlinde Belarus ordusunun nasıl davranacağı sorusu üzerine, “Tamamıyla Rusya’nın davranacağı gibi” dedi.

Lukaşenko, ‘Ukrayna hükümetinin savaş başlatması durumunda Belarus ve Rusya’nın buna ortak bir karşılık mı vereceği’ sorusu üzerine ise, “Tabii ki” yanıtını verdi. Belarus Devlet Başkanı, Ukrayna hükümetini, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk’a karşı güç kullanmaya itenin ABD olduğuna inandığını da kaydetti.

‘Kırmızı çizgimizi geçerseniz gününüzü görürsünüz’

Lukaşenko ayrıca, Ukrayna üstünden Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkilerinde gergin bir dönemden geçiyor olmasına ilişkin, mevcut durumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘doğru davrandığını’ düşündüğünü belirtti: “Bu davranışı destekliyorum. Kırmızı çizgilerimizi çizdik. Kırmızı çizgimizi geçerseniz gününüzü görürsünüz.”

‘Sadece füze saldırısıyla yetinmeyiz’

YouTube programı sırasında Lukaşenko, Ukrayna’nın doğusunda savaş çıkması durumunda buna verilecek yanıtın Ukrayna topraklarına düzenlenecek bir füze saldırı olma ihtimaliyle ilgili soruya, “Sadece füze saldırı da değil” cevabını verdi.

Savaş çıkması hâlinde buna mevcut tüm araçlarla karşılık verileceğini söyleyen Lukaşenko, “Kırmızı çizgi çizdiyseniz, bunu bir amaç ile yaparsanız. Kimse geçmesin diye çizersiniz bu çizgiyi” ifadelerini kullandı.

‘Bize dokunmazlarsa iyi ederler’

Bunun yanında Belarus lideri, Ukrayna’da savaş çıkarsa bunun Avrupa’ya yayılıp büyük bir savaşa dönüşeceğine inanmadığını kaydetti: “Çünkü konforlu yaşamaya alışığız. Bu nedenle bizimle, her şeyden önce Rusya ile savaşmakla ellerine bir şey geçmeyeceğini biliyorlar. Nükleer silahlardan ya da başka silahlardan bahsetmiyoruz. Fakat bize dokunmazsanız iyi edersiniz. Bize dokunmayın.”

‘Ukrayna bizimle savaşırsa bu savaş üç-dört gün sürer’

Batı istese dahi Ukrayna’nın Rusya ve Belarus ile savaşacağına inanmadığını sözlerine ekleyen Lukaşenko, “Ukrayna bizimle asla savaşmayacak. Zira bu savaş maksimum üç-dört gün sürer. Orada bize karşı savaşacak birileri olmayacak” dedi.Ukrayna yüzünden Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkileri gergin. Bu, Ukrayna ordusunun güçlerinin ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sınırına yığdığı ve Batı ülkelerinin de Ukrayna hükümetine bir dizi askeri yardım gönderdiği bir döneme denk geliyor. NATO ülkeleri, Ukrayna ve Rusya yakınındaki üyelerinin topraklarında konuşlu olan asker sayısını da artırmış durumda. Batı ülkeleri bu askeri adımları, ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgale hazırlandığı’ savı ile gerekçelendiriyor. Rusya, bu iddiaları reddediyor ve NATO’dan, askeri güçlerini Rusya sınırlarından uzaklaştırmasını ve Ukrayna’nın İttifaka üye yapılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

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