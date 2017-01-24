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Luke Skywalker geri dönüyor!

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Luke Skywalker geri dönüyor!
Luke Skywalker'ın beyazperdeye dönüşünü gerçekleştirmesi bekleniyor

Star Wars'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda filmin ismi "The Last Jedi" olarak duyuruldu.

NTV'nin haberine göre, serinin yeni filminde yönetmenlik koltuğunda Rian Johnson oturacak.

Bir önceki film olan ve dünya çapında 2 milyar dolardan fazla gişe yapan "The Force Awakens"ın yönetmeni J.J. Abrams, serinin yapımcılığına devam ediyor.

Filmin hikayesinin, "The Force Awakens"ın bıraktığı yerden devam etmesi ve orjinal üçlemenin unutulmaz ana karakteri Luke Skywalker'ın beyazperdeye dönüşünü gerçekleştirmesi bekleniyor.

Filmde Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega gibi isimler rol alırken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Star Wars evreninin prensesi Leia Organa rolündeki Carrie Fisher da son kez beyazperdede yer bulacak.

"The Last Jedi"ın 15 Aralık 2017'de vizyona girmesi planlanıyor.

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