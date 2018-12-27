Lüks Araç isteyen Rektör: Her rektörlükte var, sanki Ferrari bu

Audi A6 kiralamak için ihaleye çıkan Siirt Üniversitesi'nin rektörü Profesör Murat Erman, girdiği ihaleye ilişkin "Her rektörlükte bu otomobilden var, sanki ferrari bu" ifadelerini kullandı.

Siirt Üniversitesi'nin kiralamak için ihaleye çıktığı Audi A6 bugün sosyal medyada gündem oldu.

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre, Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Murat Erman önceki rektörden kalan aracın 2008 yılında takla attığını ve artık tamir masraflarının dayanılmaz noktada olduğunu söyledi.

Erman otomobilin daha önce başka bir firmadan kiralandığını ancak o firmanın sözleşmeyi fesh ettiğini ardından kamu ihalelerinden yasaklandığını söyledi.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Erman, "7-8 ay sonra otomobilin sözleşmesini fesh ettiler. Biz de yeni bir araç için ihaleye çıktık. Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu" diye konuştu.

'ÜZÜLDÜM'

Otomobil için istedikleri koşulların abartıldığını savunan Erman, "Üzüldüm doğrusu, devlet üniversitelerinde olan bir araç bu. Maliye Bakanlığı'nın onayı ile yapılmış bir işlem" ifadelerini kullandı.