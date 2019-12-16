Lüks araçların farlarını çalıyorlar, 30 bin liraya kadar zarar var

İstanbul’da son haftalarda lüks araçların farları gece saatlerinde çalınmaya başladı. Hedefte lüks araçlar var. Bir farın maliyeti araç sahibine 8-10 bin liraya patlıyor.

Henüz kimliği belirlenemeyen motorsikletli hırsızlar, son zamanlarda özellikle Etiler, Florya, Kağıthane ve Beylikdüzü bölgelerinde lüks araçların farlarını çalmaya başladı.

Araç sahipleri yeni far taktırmak için servise gittiklerinde ise kabarık bir faturayla karşılaşıyor. Tek farın maliyeti ortalama 8-10 bin lira olurken, ikisinin maliyeti 20-25 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks araçlarda bu maliyet 30 bin lirayı buluyor.

Normalde tamponlar sökülerek çıkarılan farlar için hırsızlar farklı bir yöntem geliştirmiş. Hırsızların tamponları kenarlarından çekip farın kulaklarını kırdığı belirtildi.

Farların çalınmasıyla hem aracın kasko değeri artıyor hem de değişen parçası olduğu için fiyatı düşüyor.