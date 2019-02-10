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Lüks otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulan kişiye hediyesi ise bakın ne oldu

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Adana'da lüks otomobilinin anahtarını düşürdüğünü fark etmeyip aracının yanından ayrılan kişi, anahtarı bulup polise haber veren Fazıl Yoğun'a 15 Euro ödül verdi.
Lüks otomobilinin anahtarını kaybetti! Bulan kişiye hediyesi ise bakın ne oldu

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ne lüks otomobilini park eden kişi, aracından indikten sonra anahtarını düşürdü ve fark etmeden oradan ayrıldı. Daha sonra anahtarı bulan bir Fazıl Yoğun, aracı tespit ederek polise haber verdi. Polis otomobili inceledikten sonra sahibine ulaşarak aracı park ettiği yere çağırdı. İsmini vermek istemeyen lüks otomobilin sahibi, kısa bir süre sonra aracının bulunduğu yere koşarak geldi.

Aracının yerinde olduğunu görünce rahat bir nefes alan otomobilin sahibi etrafındakilere dönerek, "Anahtarı polise kim verdi?" diye sordu. Bunun üzerine otomobilin anahtarını bulan Fazıl Yoğun öne çıkarak anahtarı kendisinin bulduğunu ve polise haber verdiğini söyledi. Lüks otomobilin sahibi, Yoğun'a teşekkür ettikten sonra, cebinden çıkardığı 15 Euro'yu verdi.

Fazıl Yoğun daha sonra konu hakkında, "Anahtarı buldum ve insanlık görevimi yaptım. Otomobilin sahibi de teşekkür ederek bana 15 Euro verdi. O da ben de durumdan memnun olduk" dedi. 

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