  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Lüks sitede haşema yasağına 7 bin lira ceza!

»
İstanbul’da lüks bir yazlık sitedeki "Haşema ile havuza girilmez" tabelasına itiraz eden Ş.K.A.’nın başvurusunu değerlendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu "inanç temelinde ayrımcı muamele" gerekçesiyle yönetime 7 bin TL ceza uyguladı.
Lüks sitede haşema yasağına 7 bin lira ceza!

İstanbul’da lüks bir yazlık sitedeki "Haşema ile havuza girilmez" tabelasına itiraz eden Ş.K.A.’nın başvurusunu değerlendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu "inanç temelinde ayrımcı muamele" gerekçesiyle yönetime 7 bin TL ceza uyguladı.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre; Ağustos 2020'de Pendik'te oturduğu sitedeki açık yüzme havuzuna girmeye çalışan ancak site yönetimi tarafından "Haşema ile havuza girilmez" ibaresinin eklendiğini gören Ş.K.A, site yönetimine yaptığı itiraz sonuçsuz kalınca 21 Ağustos’ta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.

TİHEK, başvuru sonrası site yönetiminden görüş talep etti. Yönetimin yanıtında, “15 Aralık 2013 yılındaki toplantısında gündem maddelerinden olan “Havuz Kurallarının Belirlenmesi ve Onaylanmasının” toplantıda bulunan kat maliklerinin de görüşü alınarak karara bağlandı ve imzalanarak tutanak altına alındı. Kat malikleri kurulu kararı kesinleşti, toplantı esnasında söz konusu karara herhangi bir itiraz veya şerh düşülmedi. Toplantı tutanağı da tüm kat maliklerine tebliğ edildi. Yasal süreler içerisinde herhangi bir şikâyet ve itirazda bulunulmadı. Karar, kat malikleri tarafından alındı. Söz konusu incelemenin tüm kat maliklerine (142 kat maliki) yöneltilerek sonuçlandırılması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Bu yanıt sonrası başvuruyu değerlendirerek karara bağlayan TİHEK, şu tespitlerde bulundu:

“Kat malikleri kurulu kararlarının, kanunun emredici hükümlerine ve kişilik haklarına aykırı olamayacağı ve ana taşınmazın yönetiminin de kanunların emredici hükümlerine aykırı olamayacağı hususlarının altını çizmek gerekir. Ayrıca yürürlükteki mevzuatta havuza tam tesettürlü mayo ile girilemeyeceğini açıkça yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Din ve vicdan özgürlüğü, din ve inancın uygulanması, dinin gereklerine göre dine özgü kıyafetler giyilmesini, inanılan inancın geleneklerine uyulmasını kapsar."

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pervin Buldan: HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil26 Mart 2021 Cuma 22:16
  • Tazminatlarını alamadıklarını belirttiler; eski patronlarına son sözlerini cenaze namazında söylediler: "Hakkımızı helal etmiyoruz"26 Mart 2021 Cuma 22:02
  • İki elti aynı anda, aynı adama kaçtı!26 Mart 2021 Cuma 21:50
  • Koronavirüs: Türkiye'de son 24 saatte 29.081 vaka, 153 vefat kaydedildi26 Mart 2021 Cuma 20:50
  • Erdoğan:"Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor"26 Mart 2021 Cuma 17:16
  • Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu26 Mart 2021 Cuma 15:09
  • Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı26 Mart 2021 Cuma 15:07
  • Türkiye ''21 gün tam kapanmaya'' doğru26 Mart 2021 Cuma 15:01
  • T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması26 Mart 2021 Cuma 15:00
  • Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’na gözaltına alındı26 Mart 2021 Cuma 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti