Lüks sitede haşema yasağına 7 bin lira ceza!

İstanbul’da lüks bir yazlık sitedeki "Haşema ile havuza girilmez" tabelasına itiraz eden Ş.K.A.’nın başvurusunu değerlendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu "inanç temelinde ayrımcı muamele" gerekçesiyle yönetime 7 bin TL ceza uyguladı.

İstanbul’da lüks bir yazlık sitedeki "Haşema ile havuza girilmez" tabelasına itiraz eden Ş.K.A.’nın başvurusunu değerlendiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu "inanç temelinde ayrımcı muamele" gerekçesiyle yönetime 7 bin TL ceza uyguladı.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre; Ağustos 2020'de Pendik'te oturduğu sitedeki açık yüzme havuzuna girmeye çalışan ancak site yönetimi tarafından "Haşema ile havuza girilmez" ibaresinin eklendiğini gören Ş.K.A, site yönetimine yaptığı itiraz sonuçsuz kalınca 21 Ağustos’ta Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.

TİHEK, başvuru sonrası site yönetiminden görüş talep etti. Yönetimin yanıtında, “15 Aralık 2013 yılındaki toplantısında gündem maddelerinden olan “Havuz Kurallarının Belirlenmesi ve Onaylanmasının” toplantıda bulunan kat maliklerinin de görüşü alınarak karara bağlandı ve imzalanarak tutanak altına alındı. Kat malikleri kurulu kararı kesinleşti, toplantı esnasında söz konusu karara herhangi bir itiraz veya şerh düşülmedi. Toplantı tutanağı da tüm kat maliklerine tebliğ edildi. Yasal süreler içerisinde herhangi bir şikâyet ve itirazda bulunulmadı. Karar, kat malikleri tarafından alındı. Söz konusu incelemenin tüm kat maliklerine (142 kat maliki) yöneltilerek sonuçlandırılması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Bu yanıt sonrası başvuruyu değerlendirerek karara bağlayan TİHEK, şu tespitlerde bulundu:

“Kat malikleri kurulu kararlarının, kanunun emredici hükümlerine ve kişilik haklarına aykırı olamayacağı ve ana taşınmazın yönetiminin de kanunların emredici hükümlerine aykırı olamayacağı hususlarının altını çizmek gerekir. Ayrıca yürürlükteki mevzuatta havuza tam tesettürlü mayo ile girilemeyeceğini açıkça yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Din ve vicdan özgürlüğü, din ve inancın uygulanması, dinin gereklerine göre dine özgü kıyafetler giyilmesini, inanılan inancın geleneklerine uyulmasını kapsar."