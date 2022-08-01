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Lüks tatiller ve kıyafetler için uyuşturucu satıyorlardı: Hapis cezasına çarptırıldılar

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Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'da yaşayan iki kız arkadaş, tasarım kıyafetler giymek ve lüks tatiller yapabilmek için uyuşturucu sattığını itiraf etti. İkili, hapis cezasına çarptırıldı.
Lüks tatiller ve kıyafetler için uyuşturucu satıyorlardı: Hapis cezasına çarptırıldılar

Grönland’da yaşayan 29 yaşındaki Katie Barrington ve 30 yaşındaki Trenae Greenland, yılda yaklaşık 1 milyon 320 bin TL kazandıkları uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.

İki kız arkadaş, lüks tatillere çıkabilmek ve ünlü tasarımcılara ait kıyafetler alabilmek için uyuşturucu işine girdiklerini itiraf etti.

Barrington ve Greenland’in 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Greedy' cocaine-dealing couple planned VIP holidays - Wales Online

Bugün duruşmaları görülen iki genç kadın ile ilgili olarak savcı Nigel Fryer, ikilinin kokain satarak “Hafta içi günde 100 sterlin ve hafta sonu 200 sterlin’den fazla kazandığını ve ne zaman çalışacaklarına kendilerinin karar verdiğini.” söyledi.

İkilinin Grönland’da birlikte yaşadığı adrese yapılan baskında yüksek miktarda nakit para ve değeri milyonları bulan tasarımcı kıyafetleri ele geçirildi. Evde yapılan aramada uyuşturucuya da rastlandı.

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