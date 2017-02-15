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Lüksemburg'da tren kazası: 1 Ölü

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Lüksemburg'da tren kazası: 1 Ölü
Lüksemburg'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

YÜK TRENİYLE YOLCU TRENİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, İKİSİ AĞIR ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

 

Lüksemburg'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

CLT Demiryolu şirketi tarafından yapılan dün akşam açıklamada, kazanın Lüksemburg'dan Fransa'ya giden eden yolcu treninin henüz belirlenemeyen bir sebeple güzergâhı üzerindeki "dur" uyarısını dikkate almadan yoluna devam etmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Polis yetkilileri Bettembourg şehrinin güneyinde yaşanan kazada kafa kafaya çarpışan tren vagonlarının içinde çok sayıda yolcunun sıkıştığını bildirdi.

Yolculardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, ağır yaralı iki yolcunun tedavi için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kaza mahallinin fotoğrafları, yük treninin lokomotifinin yolcu treninin içine girdiğini ve çok sayıda vagonun raydan çıkarak etrafa dağıldığını gösteriyor.

Kaza nedeniyle Fransa-Lüksemburg arasındaki tren seferlerine 48 saat süreyle ara verildi.

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