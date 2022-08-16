  • BIST 2.857,18
  • Altın 1027.883
  • Dolar 17.9519
  • Euro 18.2292
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Lüksemburg'dan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne €5,000 bağış

» »
Lüksemburg’dan, 11 Ağustos 2022 tarihinde 5,000 Euro bağış aldı. Lüksemburg’un 5.000 Euro’luk bağışı, KŞK’ya 2018'den bu yana yaptığı katkıları toplamda 8.000 Euro’luk mali yardıma denk getiriyor
Lüksemburg'dan Kayıp Şahıslar Komitesi'ne €5,000 bağış

2022'de bu fonlar, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlamakta olan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyecektir.

 

Şimdiye kadar her iki Kıbrıs toplumundan 1.027 kayıp kişinin kimliği tespit edildi ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildi.

 

KŞK, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güveniyor.

 

Avrupa Birliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ana finansal destekçisidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Oğuz harup hasadını yerinde inceledi15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:24
  • Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Bizi kamuoyu önünde kasıtlı, maksatlı, asılsız bir şekilde karalıyorlar!”15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:15
  • Güven Bengihan: "Sorunların kaynağı siyasi zihniyet ve hükümettir. Bu pahalılığın, bu aşırılığın sebebidirler"15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:14
  • Mehmet Saydam: Bizi bitiren şey pahalılık15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:13
  • Sendikalar uyardı:Herhangi bir adım atılmaması durumunda Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde grev yarın da devam edecek15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:12
  • İtfaiye Müdürlüğü: Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:45
  • BES ve Dev-İş, Meclis önünde açıklama yaptı15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:41
  • PGM- İtfaye haftalık raporu yayımlandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:55
  • KIB-TEK Müdürüne 18 ay hapis cezası!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:50
  • PGM haftalık trafik raporunu açıkladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti