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Lunaparkı ele geçiren Taliban’ın şaşkına çeviren görüntüleri ortaya çıktı

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ABD öncülüğündeki Batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla birlikte etkisini artıran ve önceki gün Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ın yeni görüntüleri uluslararası kamuoyunu şaşkına çevirdi.
Lunaparkı ele geçiren Taliban’ın şaşkına çeviren görüntüleri ortaya çıktı

 

20 yılı aşkın bir süredir ABD ve Batı askerleri tarafından baskılanan Taliban, yabancı güçlerin ülkeden ayrılma süreciyle birlikte etkisini artırarak ülke yönetimini önceki gün ele geçidi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirdikten sonra “kimseye zarar vermeyeceğiz” açıklaması yapan Taliban’ın ele geçirdiği noktalardan biri de lunaparktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Kabil’deki bir lunaparka giren Taliban askerleri, park içerisindeki eğlenceli oyuncakları kullandı. Ellerinde silah olan Taliban mensupları çarpışan otomobillere bindi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Reuters’ın kıdemli muhabiri Hamid Shalizi’nin paylaştığı videolarda Taliban mensupları çarpışan araçlara binerken Fransız medya kuruluşu Mediavenir’deki videoda ise atlıkarıncaya binerken görülüyor.

Twitter’da paylaşılan bir diğer videoda ise Taliban askerlerinin trambolin üzerinde sıçradığı görülüyor. ABD merkezli Business Insider isimli medya kuruluşunun paylaştığı bir diğer videoda ise Taliban askerleri cumhurbaşkanlığı sarayının spor salonunda egzersiz yaparken görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Afganistan’ı 1996-2001 yılları arasında yöneten Taliban, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD önderliğindeki Batılı güçlerin bölgeye gelmesiyle devrilmişti.

O dönemden beri etkisi zayıflayan Taliban’a karşı ABD yaklaşık 83 milyar dolarlık harcama yapmıştı. Fakat batılı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte etkisini tekrar artıran Taliban önceki gece Kabil’i ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden ayrılmasıyla birlikte Taliban cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi ve “Savaş bitti” açıklamasını yaptı.

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