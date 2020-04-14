Luppo'yu üreten Şölen işçisi kadınlar konuştu: "Dip dibe çalışıyoruz"

İki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası ihtiyaçlarını gidermeye çalışan halk arasında elinde Luppo paketiyle görüntülenen kişi gündem oldu.
Luppo’yu üreten Şölen işçileri sokağa çıkma yasağına rağmen, sağlıksız koşullarda çalışıyor olmaları hakkında açıklama yaptı.
Evrensel'den Hilal Tok'un haberine göre; çoğunluğu kadın, neredeyse 700 kişinin çalıştığı Şölen fabrikasına ilişkin işçi kadınlardan biri şu ifadeleri kullandı:
“Şu an çalışma devam ediyor, bazı arkadaşlarımız 12 saat falan çalışmak zorunda kalıyorlar. Bir şey diyemiyorlar. Biz şimdi iş yerinde bitişik çalışıyoruz, tamam maske falan takıyoruz ama bir maske ile akşama kadar idare edin diyorlar. Biz de bir maske ile zorlanıyoruz, gün içinde hapşırma/öksürme oluyor, yemekhaneye gidip geliyoruz, onu tüm gün kullanmak zorundayız. Ayrıca kıyafetlerimiz içeride yıkanıyor, tüm işçilerin kıyafetleri bir makinenin içinde, nasıl temizlendiği belli değil, haftada en fazla iki sefer yıkanıyor, giyiyorsun normalde çıkan çikolata lekesi çıkmamış, kötü kokuyor. Evlerimize götürüp yıkamamıza izin vermiyorlar, burada da temiz yıkanmıyor. İtiraz ettik ama dinlemediler. ‘Bir şey olmaz, gerekli önlemler alınıyor’ diyorlar.”
GECE SERVİSLERİ TIKLIM TIKIŞ
“Bir şeye karşı çıktığında hemen tutanak tutuyorlar, üçüncü tutanakta da işten atıyorlar” diyen Luppo işçisi kadın, servislerde fiziksel mesafeye uyulması gerektiğine ilişkin açıklanan tedbirlere rağmen fabrika servisindeki durumu şöyle anlattı:
“Servislerde gündüzleri göz boyamak için tekli oturtuyorlar ama geceleri ikili üçlü derken bir bakıyoruz ayakta gittiğimiz oluyor. Söylüyoruz itiraz ediyoruz ama boş. Düşünmüyorlar yani.”
Bir başka kadın işçi ise “Fabrikada günde bir kere maske veriyorlar, servislerde maske yok, ya kendimiz para verip alıyoruz, ya da takılmıyor. Servislerden inince elimizi oraya buraya vuruyoruz. Kaygılıyız” dedi.
"DİP DİBE ÇALIŞIYORUZ"
Fabrikada ateşlenen, öksüren işçilerin de olduğunu ancak o işçilere test yapılmadığını aktaran kadın işçiler tepki gösterince “İşinize gelmiyorsa çalışmayın” dayatmasıyla karşılaştıklarını ifade ettiler.
İşçiler, “Bu süreçte rapor almamıza da karşı çıkıyorlar. İnsanların halinden anlamıyorlar, hasta olana inanmıyorlar zaten. İnsanın bir nedeni var ki rapor alıyor. Ateşleneni eve gönderiyorlar, hiç bilemiyoruz işte virüs var mı yok mu, test yapılmıyor çünkü, bize de bilgisi verilmiyor. Fabrikada bir doktorun olması daha iyi olur ama şu anda o da yok. Önceden haftada 1 gün ya da 2 gün gelirdi ama şimdi gidiyoruz, odası sürekli kilitli. Patronlar müdürler hiç gelmiyorlar, arada geldiklerinde üretim alanına girmiyorlar, odalarından çıkmıyorlar. Mühendisler bile gidip gelmiyor artık yanımıza. Onlar odalarından çıkmıyor ama biz burada dip dibe çalışıyoruz. Bir sigara odası var küçücük, içeride 70 kişi birlikte sigara içiyor” açıklamasını yaptı.
AĞIR BASAN KAYGI: YARIN NE OLACAK?
Kaygı ve korkuyla çocuklarının, ailelerinin yanına giden işçilerin talebi ise üretime ara vererek ücretli izne çıkabilmek:
“Virüsten sonra bir şey değişmedi, yine yan yana aynı hızda devam ediyor üretim. Ürettiklerimiz temel ihtiyaç değil, talebimiz hiç değilse birkaç hafta da olsa bizi ücretli izne göndermeleri… Ücretsiz izin istemiyoruz çünkü zaten halimiz ortada, perişan oluruz. Çalışırken sürekli kaygılıyız, yanımızda çalışan kadında ‘Acaba virüs var mı, yok mu’ diye düşünüyoruz. Elimiz birbirine değiyor illaki, hızlı ve yan yana üretim yaparken. Acaba virüs bulaştı mı diye düşüncelere kapılıyor insan. İnsan korkuyor işte. İşçilerin durumu çok kötü, gün geliyor ağlayanlar da oluyor, korkuyorlar işyerine gidip gelirken; ‘Acaba çocuğuma bulaşır mı, ben de var mı?’ diye insan endişe içinde.
Kaynak:Birgün
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