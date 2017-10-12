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Lurucina panayırı bu Pazar gerçekleştirilecek

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Lurucina panayırı bu Pazar gerçekleştirilecek
“Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”nın 10’uncusu bu Pazar gerçekleştirilecek.

Akıncılar köy meydanında saat 10.00’da başlayıp 20.00’ye dek sürecek etkinlik kapsamında yerel ürünlerin satıldığı stantlar kurulacak.

11.30’da yapılacak açılış konuşmalarının ardından 12.30’da Bondoboksi Dans Grubu gösteri gerçekleştirecek. Etkinlik daha sonra Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) halk dansları gösterisi, Dila Hatun Değer Minikler zumba dans gösterisi, Il-Sen Kangoo Jumps, Mesarya Bölge Koro ve Orkestrası konseri, Body Form “fitness” gösterisi, Grup Saki konseri ve Grup Karnaval konseri ile devam edecek.

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