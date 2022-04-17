  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Lute 21 Haziran’da Kıbrıs’a geliyor

»
Diplomatik kaynaklara göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, adadaki iki toplumun liderleriyle temaslarda bulunmak üzere 21 Haziran’da Kıbrıs’a geliyor.
Lute 21 Haziran’da Kıbrıs’a geliyor

Diplomatik kaynaklara göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, adadaki iki toplumun liderleriyle temaslarda bulunmak üzere 21 Haziran’da Kıbrıs’a geliyor.

BM, Eylül 2021’den önce Kıbrıs’la ilgili yeni bir 5+1 gayrı resmi toplantı yapılabileceği konusunda çok iyimser değil. Buna rağmen 10 Temmuz’dan önce BM Güvenlik Konseyi’ne sunulması gereken BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet raporu ışığında yapılacak olan görüşmelerin faydalı olacağı düşünülüyor.

Aynı tarihte, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’yle ilgili raporun da, Barış Gücü’nün 31 Temmuz’da sona erecek görevi öncesinde BM Güvenlik Konseyi’ne sunulması gerekiyor.

Bu yenilenme, BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın görev süresi dolacağı için son yenilenme olacak.

Bu arada BM’de pazartesi günü yabancı basına konuşan BM Genel Sekreteri’nin Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Sekreteri ve Britanya Başbakanı’nın, Birleşik Krallık’ta yer alan G7 toplantısı çerçevesinde baş başa bir görüşme yaptıklarını ve Kıbrıs sorununu da görüştüklerini duyurdu.

Farhan Haq, “Genel Sekreter cumartesi günü G7’nin ev sahibi  olan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’la ikili bir görüşme yaptı. Genel Sekreter, G7 Zirvesi’ne katılan liderleri, iklim değişikliği konusunda cesur taahhütlerde bulunmaları konusunda teşvik etti. Liderler, Myanmar, Kıbrıs, Yemen ve Afganistan’ı da görüştüler” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Maraş açılımıyla ezberleri bozduk28 Aralık 2021 Salı 12:46
  • Maraş yeniden AB gündeminde11 Aralık 2021 Cumartesi 11:01
  • Tatar: “Anastasiadis ile 14 Aralık’ta görüşeceğiz”10 Aralık 2021 Cuma 23:48
  • Crans Montana: İşte son akşam yemeği tutanakları (TÜRKÇE)22 Kasım 2021 Pazartesi 21:38
  • Kıbrıs sorununda “özel danışman” ataması konusunda belirsizlik19 Kasım 2021 Cuma 12:30
  • Cumhurbaşkanlığı, Colin Stewart’ın Aralık 2021 itibarıyla göreve başlamasının beklendiğini açıkladı10 Kasım 2021 Çarşamba 17:18
  • “BM'nin New York görüşmesiyle ilgili açıklama yapmaması beni rahatsız etti”05 Ekim 2021 Salı 13:39
  • Dayatma mı var? Tatar; “Federasyon dayatmasını kabul etmeyeceğiz”03 Ekim 2021 Pazar 19:49
  • Rum yönetiminden “Çözüm ve Yeniden Birleşme Yürüyüşü” ne eleştiri03 Ekim 2021 Pazar 12:17
  • Kıbrıs sorununda süreci özlü müzakerelere götürebilecek net yetkileri olan bir temsilci atanması03 Ekim 2021 Pazar 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti