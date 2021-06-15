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Lute 21 Haziran'da Kıbrıs'ta

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Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, adadaki iki toplumun liderleriyle temaslarda bulunmak üzere 21 Haziran'da Kıbrıs'ı ziyaret edecek.
Lute 21 Haziran'da Kıbrıs'ta

Rum basınında yer alan habere göre BM, Eylül'den önce Kıbrıs'ta yeni bir gayri resmi 5+1 toplantı düzenleme olasılığı konusunda pek iyimser değil. Buna rağmen, BM Genel Sekreteri'nin 10 Temmuz'dan önce BM’ye sunulması gereken iyi hizmetler raporuna bakıldığında, toplantıların faydalı olacağı değerlendiriliyor.

31 Temmuz'da görev süresi sona erecek Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) hakkındaki raporun, yenilenmesi için BMGK'ya sunulması gerekiyor.

Bu, BMGS'nin Kıbrıs'taki mevcut Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın görev süresi sona erecek olan son yenileme olacak.

Pazartesi günü BM'de yabancı basına konuşan BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İngiltere'de düzenlenen G7 toplantısının oturum aralarında BMGK ile İngiltere Başbakanı arasındaki baş başa görüşmeye atıfta bulunarak, Kıbrıs meselesinin de görüşüldüğüne işaret etti.

Cumartesi günü Genel Sekreter, G7'nin ev sahibi Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile ikili bir görüşme yaptı. Genel Sekreter, G7 Zirvesi'ne katılan liderleri iklim değişikliğine karşı mücadelede cesur taahhütler almaya teşvik etti. Ayrıca Myanmar, Kıbrıs, Yemen ve Afganistan gibi bir dizi başka konuyu da görüştüler” dedi.

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