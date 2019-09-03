Lute 3 gündür mekik dokuyor! Görüşme için görüşme çalışmaları devam ediyor...
BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute 3 gündür adada Kıbrıslı lideler arasında mekik dokumaya ve görüşmeler yapmaya devam ediyor.
Lute 3 gündür mekik dokuyor! Görüşme için görüşme çalışmaları devam ediyor...
BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute 3 gündür adada Kıbrıslı lideler arasında mekik dokumaya ve görüşmeler yapmaya devam ediyor.
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