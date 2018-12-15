Lute, Ada’daki temaslarına bugün başlıyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bugün görüşerek, son gelişmeler hakkında bilgi alacak olan Lute, yarın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile biraraya gelecek.
Lute, Pazartesi sabahı ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Görüşme saat 10.00’da başlayacak.
Lute’un Salı günü adadan ayrılması öngörülüyor.
Bu arada Brüksel’deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne katılan Rum lider Nikos Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’a bugün dönmesi bekleniyor.
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