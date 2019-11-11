Lute Anastasiadis ile 16 Kasım'da görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 16 Kasım’da görüşeceği kesinleşti, Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

Rum radyosuna göre, Lute’un Ada’ya 15 Kasım’da geleceğini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis açıkladı. “25 Kasım’da Genel Sekreter’le yapacağımız üçlü görüşmeye hazırlık niteliğindeki görüşmemiz 16 Kasım saat 18.30 olarak belirlendi” diyen Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının da kendisi gibi irade göstermesi halinde 25 Kasım görüşmesinden sonuç alınabileceğini söyledi.



Anastasiadis, hem Lute ile 16 Kasım’da yapacağı görüşme, hem de 25 Kasım’da Berlin’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le katılacağı üçlü görüşme öncesinde Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdı. 13 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da toplanacak olan Konsey için siyasi partilere davet mektuplarının gönderildiğini duyurdu.



Son dönemde “yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması” ve vatandaşlık skandalları nedeniyle Anastasiadis ve hükümetiyle çatışan ve Rum liderle görüşmesine gitmeyen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Saray’da yapılması planlanan Ulusal Konsey toplantısına katılacağını açıkladı.