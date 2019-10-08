Lute, bu ay içinde yeniden Ada'ya geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Ekim ayı içinde yeniden adaya gelmesinin ihtimal dışında olmadığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Lute’un Yeniden Gelmesi Bekleniyor” başlıklı haberinde, Lute’un bu ay içerisinde yeniden adaya gelmesinin ihtimal dışında olmadığını ve Lute’un yapacağı bu ziyarette, BM Genel Sekreteri ile liderler arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesiyle ilgili manzaranın netleşeceğini yazdı.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu da konu hakkında Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Lute’un adaya yeniden gelme olasılığını ihtimal dışında bırakmadı.



BM Genel Sekreteri Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le Kasım ayında yapmasından söz edilen görüşme konusunda ise Prodromu, “Türkiye’nin buna rıza gösterip göstermeyeceğinin önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını” savunarak “Lute’un geçtiğimiz Eylül ayı başında adaya yaptığı ziyaretinde, Türkiye’nin referans şartlarında bir anlaşmaya varılmasına izin vermediğini” iddia etti.



Maraş konusunun, Güney Kıbrıs’ın başvurusunun ardından BM Güvenlik Konseyi’ndeki kapalı bir oturumda ele alınacak olması konusunda ise Prodromu, Rum kesiminin BM Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından, Maraş’la ilgili kararların yeniden teyit edileceği bir açıklama yapılmasını beklediğini anımsattı.



Bu arada gazete başka bir haberinde, Maraş konusunun BM Güvenlik Konseyi’ndeki kapalı bir oturumda bugün ele alınacağını belirtti.



Gazete Avrupa Konseyi’nin ise halihazırda “Türkiye’nin meydan okumalarının” ele alınmasına ilişkin kararlar aldığını ve bu kararların bir kısmının ise konunun sürekli takip edilmesi ve bir şekilde denetlenmesini öngördüğünü kaydetti.



Anastasiadis’in Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bu çerçevede istişarede bulunduğunu belirten Prodromu ise konunun “yeni meydan okumalar ışığında kolektif bir açıklama yapılması için Avrupa Konseyi’nin bir sonraki toplantısının gündemine kaydedildiğini” dile getirdi.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı sırasında “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki kanunsuz faaliyetleri, aynı zamanda lisanslı bir deniz parseline sondajla müdahalede bulunma niyetliyle ilgili bilgilendirmede bulunacağını” ifade eden Prodromu, konunun liderler tarafından ele alınacağını ve Konsey çalışmalarının tamamlanmasının ardından yayımlanacak sonuçlarda, konuya atıfta bulunulacağını öne sürdü.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri konusunda Yunanistan’da yaptığı açıklamalara da değinen Prodromu, “ABD’nin diplomatik araçlarının sahip olabileceği kapsam ve etki göz önüne alındığında, bu kati tutumun önemli olduğunu” sözlerine ekledi.