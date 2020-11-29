  • BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Lute Bu Gece Adaya Geliyor

» »
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, liderlerle görüşmek üzere bu gece adaya geliyor.
Lute Bu Gece Adaya Geliyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, liderlerle görüşmek üzere bu gece adaya geliyor.

Edinilen bilgiye göre Lute, yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşecek. 

Lute Salı günü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı bir araya gelecek. 

Jane Holl Lute’un 2 Aralık’ta adadan ayrılarak Atina’ya geçmesi bekleniyor. Atina temasının ardından New York’a gidecek olan Lute’un Ankara temaslarını Avrupa Birliği Konseyi’nin Aralık toplantısı sonrası yapması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Birlik İçinde Ve Güçlü Olmamız Lazım29 Kasım 2020 Pazar 12:34
  • Türkiye'de 30 bin yeni vaka!29 Kasım 2020 Pazar 12:33
  • Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanıyor29 Kasım 2020 Pazar 12:32
  • Çakıcı:'' Ülkeye en büyük zararı veren ayrımcıktan beslenen zihniyet''29 Kasım 2020 Pazar 12:29
  • Liman olmayan yerden KKTC'ye girdiler!29 Kasım 2020 Pazar 12:15
  • Yolda buldukları aletleri çaldılar!29 Kasım 2020 Pazar 12:11
  • İzinsin tüfekle yakalandı!29 Kasım 2020 Pazar 12:09
  • 3 ilçede asayiş ve trafik denetimi29 Kasım 2020 Pazar 12:08
  • Evinde uyuşturucu bulundu!29 Kasım 2020 Pazar 12:05
  • Sorakın: Ülkede hükümet yoksa ve bütçe geçmediyse baş sorumlusu TATAR'dır..28 Kasım 2020 Cumartesi 23:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti