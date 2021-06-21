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Lute Bugün Adaya Geliyor

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 BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute bugün adaya geliyor.
Lute Bugün Adaya Geliyor

 BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute bugün adaya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın saat 13.00’te Lute’la görüşecek.

Lute yarın saat 11.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

Cenevre’de Nisan ayındaki 5+BM konferansı sonrasında ilk kez adaya gelecek Lute’un, tarafların tutumunu öğrenerek BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

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