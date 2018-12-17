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Lute, bugün Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute adadakitemaslarını sürdürüyor.
Lute, bugün Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile dün görüşen Lute, bugün sabah ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Görüşme saat 10.00’da başlayacak.

Rum haber kaynakları, Lute – Anastasiadis görüşmesinin yaklaşık iki saat sürdüğünü ve görüşmenin ardından açıklama yapılmadığını duyurdu. Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Anastasiadis ile Lute arasında hem “referans şartları”, hem de Kıbrıs sorununun kritik konularıyla ilgili yaratıcı ve verimli bir görüşme yapıldığını açıkladı.

Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yeniden görüşeceğini ifade eden Prodromu, Lute’un bugünkü görüşme sırasında herhangi bir yazılı metin veya belge vermediğini de sözlerine ekledi

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