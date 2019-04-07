Lute bugün liderlerle görüşecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek.
Lute, saat 10.00’da Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i, saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edip bir araya gelecek.
Geçici özel danışman Jane Holl Lute, liderlerle Şubat ayının başında da bir araya gelmişti.
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