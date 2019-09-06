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Lute, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yeniden bir araya geldi

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Lute, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yeniden bir araya geldi
Lute, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yeniden bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak “referans şartları” için Pazar gününden beri liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yürüten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile dün beşinci kez görüştü..

Lute, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bu sabah saat 09.25’de yeniden bir araya geldi.

Lute bugün ayrıca Rum Lider Nikos Anastasiadis ile de görüşecek.

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