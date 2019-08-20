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Lute Eylül'de geliyor

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Lute Eylül'de geliyor
Lute Eylül'de geliyor

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le telefonda görüştüğü, görüşmede Lute’un Eylül ayının ilk günlerinde adaya gelmesi konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Doğu Akdeniz’de Sinir Harbi-Lute’un Referans Şartları İçin Eylül Ayının Başında Gelmesinde Uzlaşı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafının gerginliği azaltma girişimlerine karşın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırma girişimlerinin sürdüğünü iddia etti.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün telefonda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüştüğünü belirterek, Lute-Anastasiadis görüşmesine ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamasına yer verdi. Prodromu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lute’un Eylül ayının ilk günlerinde adaya gelmesi konusunda Anastasiadis’le mutabık kaldıklarını duyurduğunu aktaran gazete, bu gelişmeler yaşanırken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ise “Oruç Reis” gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru gelmekte olduğu yönünde “gerginliği arttırıcı” bir açıklama geldiğini yazdı.

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