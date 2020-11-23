Lute geliyor, referans kavramlarını oluşturmayı deneyecek...

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Hole Lute adaya geliyor.
Lute'un 27 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında Kıbrıs’ta olması bekleniyor.
Lute Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yapacak.
Lute'un referans kavramlarında uzlaşı sağlanması durumunda bunu BM Genel Sekreteri Guterres'e raporlaması ve ardından da olası gayrı resmi 5’li konferansın Ocak ayı içerisnde toplanması bekleniyor.
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