  • BIST 1.458,230
  • Altın 488,52
  • Dolar 8,3600
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

Lute, Genel Sekreter'den onay bekliyor

» »
BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum tarafına, ziyaretten vazgeçtiğini ilettiği haberini geçen Rum basını, bugün Lute’un seyahati için Genel Sekreter’den onay beklediğini yazdı.
Lute, Genel Sekreter'den onay bekliyor

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum tarafına, ziyaretten vazgeçtiğini ilettiği haberini geçen Rum basını, bugün Lute’un seyahati için Genel Sekreter’den onay beklediğini yazdı.

Fileleftheros “BM ve Lute ile temasta olan kişileri” kaynak göstererek, “Lute Ziyareti Quiz (küçük sınav)” başlığıyla aktardığı haberinde Lute’un, Ada’yı ziyareti için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den onay beklemekte olduğunu ancak Afganistan’daki gelişmeler nedeniyle BM’nin ve Genel Sekreter’in odağını Afganistan’a yoğunlaştırdığını yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Lute’un olası ziyaretiyle ilgili soruya karşılık “Yalnız Kıbrıs’ta olanlara değil, genel ve uluslararası boyutta bakmalıyız. Afganistan’da her gün gelişmelere şahit oluyoruz. Amerikan Başkanı’nın açıklamaları uluslararası toplumun, özellikle de BM’nin dikkati tamamen Afganistan’daki olaylara çevirdi” dedi.

“GENEL SEKRETER’İN ÇAĞIRMAK İSTEYECEĞİ HER TÜRLÜ GÖRÜŞMEYE KATILMAYA HAZIRIZ”

Eylül’de New York’ta gerçekleşecek BM Genel Kurulu çerçevesinde gerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in kendi aralarında gerek Genel Sekreter ile görüşmeleri veya hatta bu üçlü görüşmeye garantörlerin de katılması olasılığı sorulduğunda ise Hristodulidis şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, olumlu sonuçları gündeme getirebileceğini umduğumuz böyle bir görüşmenin gerçekleştirilmesi gerektiği görüş ve arzumuzu Genel Sekreter’in şahsına resmen ilettik. Bizim için olumlu sonuç, olumlu sonuçlanma perspektifi olan özlü müzakerelerin yeniden başlamasından başkası değildir.”

Hristodulidis, 3’lü görüşmeden mi 5’li görüşmeden mi söz edildiği sorusuna “Genel Sekreter’in çağırmak isteyeceği her türlü, yani iki lider ve Genel Sekreter arasında ve hatta garantör güçlerin de katılacağı bir görüşmeye katılımıyla hazırız. Bu yöndeki görüş ve arzumuzu en üst düzeyde BM Genel Sekreteri’nin şahsına ilettik.”

TATAR’IN ANASTASİADİS’E CEVABI RUM BASININDA

Politis ve diğer gazeteler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 60 Anayasası’na dönüş önerisine karşılık Rum yönetimi eski başkanlarından müteveffa Glafkos Klerides’in “meclise girerseniz dışarı atılacaksınız” sözünü hatırlatarak cevap verdiği açıklamasını “İroni ile Ret… Ersin Tatar Anastasiadis’in, İki Devlet Önerisini Etkisiz Hale Getirme Çabasıyla Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Kurumlarına Geri Dönmesi Önerisini Reddetti” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Alithia, haberi manşete çekerek, “Geçmişe Yapışık!... Ersin Tatar: Kıbrıslı Türk Lider Taksimci Politikasını Haklı Göstermek İçin Neleri Hatırlıyor… Tatar Anastasiadis’in Bütün Eski Konuşmalarını Araştırdıktan Sonra Dün Glafkos Klerides’in Kıbrıslı Türkler Aleyhine Yaptığı Açıklamaları Ortaya Koydu, Geçmişe Dönüşü 1571’e Kadar Vardı”  başlık ve spotlarını kullandı.

Fileleftheros, “Tatar’dan Anastasiadis’e Yeni Saldırı… ‘Zamanını Anlamsız Açıklamalara Harcıyor’”, Haravgi ise “Tatar: Anastasiadis’in 60 Anayasası’na Dönüş Önerisi ‘Balon’” başlığını kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jane Holl Lute, Ada'ya gelmekten vazgeçti… New York da görüşme de olmayabilir!29 Ağustos 2021 Pazar 13:11
  • Kıbrıslı Rumların yüzde 71’inden Tatar'ın pasaport iptaline destek29 Ağustos 2021 Pazar 13:10
  • Eylül Ayı Temaslarla Dolu… Menendez de Geliyor27 Ağustos 2021 Cuma 18:15
  • Pasaport Tartışmaları Kontrol Edilemez Yola Girdi27 Ağustos 2021 Cuma 18:00
  • Hapishane Göçmenlerle Doldu27 Ağustos 2021 Cuma 17:45
  • AB Komisyonu Hukuk Devleti İlkesi Üzerine Yayınladığı Raporda Güney Kıbrıs’a Uyarılarda Bulundu27 Ağustos 2021 Cuma 17:35
  • 46 Yaşındaki Şahıs Covıd-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti27 Ağustos 2021 Cuma 17:25
  • Polise Saldırı!27 Ağustos 2021 Cuma 17:10
  • Yeri’de Yangın!27 Ağustos 2021 Cuma 16:48
  • Güney Kıbrıs’ta İşsizlik Oranı Yüzde 8,427 Ağustos 2021 Cuma 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti