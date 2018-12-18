Lute ile Akıncı yeniden görüştü. Sözcü açıklama yaptı. Detay yok!

İşte o açıklama;

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı referans kavramları (terms of references) hazırlık çalışmaları çerçevesinde dün bir araya geldiği BM Genel Sekreteri geçici danışmanı Sayın Jane Holl Lute’u bugün yeniden saat 10:30 da kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanımız bugünkü görüşmesinde de Kıbrıs Türk halkı bakımından son derece önemli gördüğümüz noktaları bu vesile ile Jane Holl Lute’a bir kez daha aktarma fırsatı buldu.

Yapıcı ve ayrıntılı olan görüşme bir saat yirmi dakika sürdü. Cumhurbaşkanımızın bugünkü görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB özel danışmanı Erhan Erçin ve II. Sekreter Hasan Varoğlu da hazır bulundu.