  • BIST 90.520
  • Altın 214,577
  • Dolar 5,3491
  • Euro 6,0862
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Lute ile Akıncı yeniden görüştü. Sözcü açıklama yaptı. Detay yok!

»
Lute ile Akıncı yeniden görüştü. Sözcü açıklama yaptı. Detay yok!
Lute ile Akıncı yeniden görüştü. Sözcü açıklama yaptı. Detay yok!

İşte o açıklama;

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı referans kavramları (terms of references) hazırlık çalışmaları çerçevesinde dün bir araya geldiği BM Genel Sekreteri geçici danışmanı Sayın Jane Holl Lute’u bugün yeniden saat 10:30 da kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanımız bugünkü görüşmesinde de Kıbrıs Türk halkı bakımından son derece önemli gördüğümüz noktaları bu vesile ile Jane Holl Lute’a bir kez daha aktarma fırsatı buldu.

Yapıcı ve ayrıntılı olan görüşme bir saat yirmi dakika sürdü. Cumhurbaşkanımızın bugünkü görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB özel danışmanı Erhan Erçin ve II. Sekreter Hasan Varoğlu da hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı, Lute'u kabul etti17 Aralık 2018 Pazartesi 13:02
  • Maronitler'in evlerine dönememesi insanlık ayıbı!17 Aralık 2018 Pazartesi 11:39
  • Anastasiadis Lute ile bir kez daha görüşecek16 Aralık 2018 Pazar 21:18
  • Alekos Markidis uyardı…16 Aralık 2018 Pazar 16:50
  • Katrungalos: “Kıbrıs sorunu uluslararası hukuk konusu”16 Aralık 2018 Pazar 16:45
  • Kadis: “Hellimle ilgili kavga etme lüksümüz yok”16 Aralık 2018 Pazar 16:43
  • Kasulidis: “Çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız”16 Aralık 2018 Pazar 16:40
  • Mitchell: “Kıbrıs’la iş birliği sürecini geciktiremeyiz”16 Aralık 2018 Pazar 16:35
  • Lute, Anastasiadis'le görüştü16 Aralık 2018 Pazar 15:45
  • Macaristan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında enerji alanında işbirliği mutabakatı imzalanacak14 Aralık 2018 Cuma 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti