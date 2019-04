Lute ile Katrugalos görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, liderlerle bugün yapacağı görüşmeler için Kıbrıs’a gelmeden önce, Amerika’da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Lute ile görüşen Katrugalos’un, “Yunanistan’ın Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunu, bir diğer ifadeyle modası geçmiş garantiler sistemi ile işgal birliklerinin adadan ayrılması konusu görüşmek istediğine dair tezini yinelediğini” iletti.



Haberde, Atina’nın Kıbrıs sorununu, bir uluslararası hukuk meselesi olarak gördüğü, aynı zamanda Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, BM kararlarına saygı duyması gerektiği tezine bağlı olduğu da belirtildi.



Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarının Lute ile Katrugalos görüşmesinin ana konusu olduğunu belirten gazete, Lute’un liderlerle bugün yeni tur temaslarda bulunacağını yineledi.



Gazeteye göre Katrugalos, Lute’la yaklaşık 1 saatlik görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Lute’a “Yunanistan’ın, adadaki her iki tarafın da, yani Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk toplumunun, kendilerini ilgilendiren konuları aralarında görüşmek konusunda özel bir yetkinliğe sahip olduklarını düşündüğünü yinelediğini” söyledi.



Görüşmede, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması gerektiğini yinelediğini de ifade eden Katrugalos, her halükârda bu meselenin müzakerelerin gelişimi açısından kritik addedilmemesi gerektiğine işaret etti.



Müzakerelerin Yunanistan’ın her zaman desteklediği ilkeyle, yani uluslararası hukuka ve BM ilgili kararlarına saygı duyulmasıyla devam etmesi gerektiğini ifade eden Katrugalos, önümüzdeki hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Ankara’da yapacağı görüşmeyi ise önemli olarak nitelendirdi.



PRODROMU



Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in isteğinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Lute’la yapılacak temaslar aracılığıyla, referans şartlarında anlaşmaya varılmasına yönelik belirleyici bir adım atılması olduğunu söyledi.