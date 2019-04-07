  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6195
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Lute ile Katrugalos görüştü

»
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, liderlerle bugün yapacağı görüşmeler için Kıbrıs’a gelmeden önce, Amerika’da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile bir araya
Lute ile Katrugalos görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, liderlerle bugün yapacağı görüşmeler için Kıbrıs’a gelmeden önce, Amerika’da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Lute ile görüşen Katrugalos’un, “Yunanistan’ın Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunu, bir diğer ifadeyle modası geçmiş garantiler sistemi ile işgal birliklerinin adadan ayrılması konusu görüşmek istediğine dair tezini yinelediğini” iletti.

Haberde, Atina’nın Kıbrıs sorununu, bir uluslararası hukuk meselesi olarak gördüğü, aynı zamanda Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, BM kararlarına saygı duyması gerektiği tezine bağlı olduğu da belirtildi.

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarının Lute ile Katrugalos görüşmesinin ana konusu olduğunu belirten gazete, Lute’un liderlerle bugün yeni tur temaslarda bulunacağını yineledi.

Gazeteye göre Katrugalos, Lute’la yaklaşık 1 saatlik görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Lute’a “Yunanistan’ın, adadaki her iki tarafın da, yani Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk toplumunun, kendilerini ilgilendiren konuları aralarında görüşmek konusunda özel bir yetkinliğe sahip olduklarını düşündüğünü yinelediğini” söyledi.

Görüşmede, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması gerektiğini yinelediğini de ifade eden Katrugalos, her halükârda bu meselenin müzakerelerin gelişimi açısından kritik addedilmemesi gerektiğine işaret etti.

Müzakerelerin Yunanistan’ın her zaman desteklediği ilkeyle, yani uluslararası hukuka ve BM ilgili kararlarına saygı duyulmasıyla devam etmesi gerektiğini ifade eden Katrugalos, önümüzdeki hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Ankara’da yapacağı görüşmeyi ise önemli olarak nitelendirdi.

PRODROMU

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in isteğinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Lute’la yapılacak temaslar aracılığıyla, referans şartlarında anlaşmaya varılmasına yönelik belirleyici bir adım atılması olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Crans- Montana’da kaldığımız noktadan devam etmeye hazırız" 04 Nisan 2019 Perşembe 11:32
  • Özersay:"Artık 'mış gibi' yapma dönemi bitmelidir"03 Nisan 2019 Çarşamba 20:52
  • Lute pazar günü Kıbrıs mesasisi yapacak02 Nisan 2019 Salı 23:19
  • “Öğrenciler Barikatları ‘Yıkıyor’”01 Nisan 2019 Pazartesi 19:17
  • “Boru hattının Türkiye’den geçmesinin şartı çözümdür ama bu, çözüm olursa her halükarda Türkiye’den geçecek anlamına gelmiyor”31 Mart 2019 Pazar 15:15
  • Fileleftheros: “Kıbrıs Sorunu Hiçbir Yerin Ortasında''31 Mart 2019 Pazar 15:11
  • Akıncı “Kıbrıs konusunda herşey bitti demek için erkendir”29 Mart 2019 Cuma 23:20
  • Rum Yönetimi: Suçlular yalnızca devletlere iade edilir29 Mart 2019 Cuma 18:36
  • İlk kez Kıbrıslı Rum ve Türk öğrenciler birlikte Lefkoşa'da ortak 'gezi-gözlem' etkinliği yaptı27 Mart 2019 Çarşamba 22:29
  • Samani: Suçlara karşı işbirliği sıkıntılı26 Mart 2019 Salı 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti