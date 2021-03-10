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Lute, Kıbrıs’taki temaslarinin ardından Atina’da

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Birleşmiş Milletler (BM) Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute, Kıbrıs’taki temaslarının ardından garantör ülkelerden Yunanistan’a gitti.
Lute, Kıbrıs’taki temaslarinin ardından Atina’da

Birleşmiş Milletler (BM) Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute, Kıbrıs’taki temaslarının ardından garantör ülkelerden Yunanistan’a gitti.

Lute Atina’da, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile biraraya geldi. Dendias, sosyal medyadan paylaştığı toplantı fotoğrafına, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile Dışişleri Bakanlığı’nda biraraya geldik ve Nisan’da Cenevre’de yapılacak gayri resmi Kıbrıs Toplantısını ele aldık” notunu düştü.

Jane Holl Lute’un, Atina’nın ardından Ankara ve Londra’da da temaslarda bulunması bekleniyor. Lute hafta başında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunmuştu. Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantör ülkelerle (Türkiye, Yunanistan, İngiltere) BM’nin de katılacağı gayri resmi 5+BM toplantısının 27-29 Nisan’da İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılması planlanıyor.   

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