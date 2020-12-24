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Lute Ocak'ta geliyor

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Birleşmiş Milletler Genel Sektereri Antonio Guterres’ın Kıbrıs sorunu ile ilgili danışmanı Jane Holl Lute’un, ocakta beşli konferansın hazırlıkları için adaya geleceği belirtildi.
Lute Ocak'ta geliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sektereri Antonio Guterres’ın Kıbrıs sorunu ile ilgili danışmanı Jane Holl Lute’un, ocakta beşli konferansın hazırlıkları için adaya geleceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre,  Ocak ortası gelmesi beklenen Lute’un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in düzenlemeye çalıştığı gayrı resmi beşli konferansın hazırlıkları için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmesi bekleniyor.

Kıbrıs’taki iki taraf, garantör ülkeler ‘Türkiye, Yunanistan, İngiltere’ ve Birleşmiş Milletlerin de katılımıyla yer alacak toplantıda, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili hangi yolun alınacağının belirlenmesi amaçlanıyor.

Garantör ülkelerin katılımıyla yapılması planlanan toplantı için Lute, en son 1 Aralık’ta adada temaslarda bulunmuş, Tatar ile ilk görüşmesini yapmış, ardından Yunanistan, İngiltere ve Türkiye ziyaretlerini gerçekleştirmişti.

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