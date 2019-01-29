  • BIST 101.996
  • Altın 224,294
  • Dolar 5,3294
  • Euro 6,1003
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Lute, Pazar günü adada: 11.00'da Akıncı, 18.30'da Anastasiadis ile görüşecek

»
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Pazar günü Kıbrıs’a geliyor.
Lute, Pazar günü adada: 11.00'da Akıncı, 18.30'da Anastasiadis ile görüşecek

Adaya geldiği gün iki liderle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek olan Lute, saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Lute, saat 18.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Rum kaynaklar, Lute’un, son ziyaretinde olduğu gibi liderlerle birden fazla görüşme yapacağını iddia ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2018’de “geçici özel danışman” olarak atanan Jane Holl Lute, bugüne kadar adayı 3 kez ziyaret etti.

Kıbrıs’a ilk ziyaretini geçen yıl temmuz ayında gerçekleştiren Amerikalı diplomat Lute, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'un istişarelerini sürdürmesini istemişti.

Lute, bu çerçevede geçen yıl ekim ve aralık aylarında Kıbrıs ve garantör ülkelere 2 ayrı ziyaret daha gerçekleştirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır Meclisi Komitesi Afrodit”İ Mısır’a bağlayacak boru hattı anlaşmasını onadı28 Ocak 2019 Pazartesi 14:15
  • Lute Pazar günü geliyor28 Ocak 2019 Pazartesi 14:10
  • Fotiu kayıplar konusunda “Yavaş İlerlemeden” şikayetçi28 Ocak 2019 Pazartesi 14:05
  • Çavuşoğlu: İçeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi önemli27 Ocak 2019 Pazar 18:13
  • Şener Levent: Bana anahtarı verin Kıbrıs sorununu çözeceğim27 Ocak 2019 Pazar 15:38
  • Şener Levent’in demeci...27 Ocak 2019 Pazar 15:30
  • “Türkiye MED7 Öncesinde Korkutmaya Çalışıyor” iddiası27 Ocak 2019 Pazar 15:00
  • Akel 6 AP adayını resmen açıkladı27 Ocak 2019 Pazar 14:55
  • Çavuşoğlu'ndan ikinci açıklama! " Bir kişinin siyasi görüşüne Kıbrıs davası feda edilemez."27 Ocak 2019 Pazar 14:52
  • İngiliz Üslerinin gıda, yakıt ve mühimmat depo rezervi artırıldı27 Ocak 2019 Pazar 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti