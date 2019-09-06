Lute: Süreç devam ediyor

BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute kısa bir açıklama yaparak 'İki lidere de beni bu hafta kabul ettikleri teşekkür ederim. Ciddi ve odaklanmış görüşmeler yaptık.

Süreç devam ediyor. Her lider de bu sürece devam etme konusunda kararlılıklarını bildirmişlerdir.' dedi... Öte yandan BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un saat 20.00’de New York'a hareket ermek üzere adadan ayrılacağı öğrenildi.

Lideler'in görüşmesinden: