“Lute, taraflar arası görüş ayrılıklarını tespit etti"

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute dün Kıbrıslı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında temaslarını tamamladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmelere geniş yer verirken, Lute’un taraflar arasındaki “görüş ayrılıklarını” tespit ettiği yorumunda bulundular.

Gazete: “Lute BM Genel Sekreterini Bilgilendirmeden Önce Beşiyle De Görüşecek – Resmin Tamamını Verecek – Görüş Ayrılıklarını Kaydetti” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Lute’un dünkü temasları sonrasında not defterinin “çok sayıda fikir ayrılığıyla dolduğu” iddiasında bulundu.

Anastasiadis’in müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu dile getirmesine karşın Tatar’ın, bu konuda olumsuz düşündüğünü vurgulayan gazete, Lute’un liderlerle temasları sonrasında net bir fikir elde etmesinin, Ankara ziyareti sonrasında mümkün göründüğü yorumunda bulundu.

Gazete, Anastaiadis-Lute görüşmesinin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü ve Anastasiadis’in, “gayrı resmi konferansa koşulsuz şartsız katılmaya hazır olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının, BM Güvenlik Konseyi kararları dışına çıkacak herhangi bir şeyi müzakere etmeyeceğini ilettiğini” yazdı.

Görüşme sonrasında açıklamada bulunun Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in görüşmede Lute’a, BM Genel Sekreterinin, bir gayrı resmi konferans davetine katılmaya ve müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu söylediğini açıkladı.

Kusios, Lute’un tüm müdahil taraflarla temaslarını sürdüreceğini ve ardından BM Genel Sekreterini bilgilendireceğini ifade etti.

Gazete, Lute’un bugün Atina’ya giderek temaslarda bulunacağını hatırlattığı haberinde ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Lute’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi.

Partilerin açıklamaları

Gazete bir diğer haberinde ise, Lute’un adadaki temaslarının Kıbrıslı Rum siyasi partilere Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini yineleme fırsatı verdiğini belitti.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, BM’nin uzlaşılmış çerçevesi temelinde hemen yeniden başlaması gerektiğine vurgu yapılırken, AKEL’in açıklamasında ise, Tatar’ın Lute’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamanın BM çerçevesi dışında olduğu öne sürüldü.

EDEK açıklamasında, bugünkü koşullar altında daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir sürece yeniden başlanmasının büyük bir hata olacağı belirtilerek Türkiye’ye uygulanan baskıların azlığının, Türkiye’nin maksimalist tezlerini bedel ödemeden ortaya koymasına fırsat verdiği iddia edildi.

Vatandaşlar İttifakı, Lute’un Türkiye ziyaretinin belirlenmemiş olmasının, Türkiye’nin niyetlerinin bir göstergesi olduğu iddiasında bulunurken, ELAM’ın açıklamasında ise, tüm partilerin desteğiyle uygulanan politikaların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin düzeyinin düşürülmesi ve işgal rejiminin düzeyinin yükseltilmesine sebebiyet verdiği” öne sürüldü.

İngiltere müzakerelere hazır

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, İngiltere’nin AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’un, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapılacak bir konferansa katılmaya hazır olduğunu açıkladığını aktardı.

Habere göre, İngiltere’deki “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” tarafından gönderilen mektuba yanıt veren Morton, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’un, müzakerelerin yeniden başlaması adına gerçekleştirdiği temas ve çabaları da desteklediklerini ifade etti.

Morton ayrıca, kapalı bölge Maraş konusundaki BM kararlarını desteklemeyi sürdürdüklerini de dile getirdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Gayrı Resmi Konferans Konusunda Uzlaşıyorlar Ancak…Lute Anastasiadis-Tatar’ı Dinledi ve Not Aldı”.

Alithia: “Gayrı Resmi Beşli İçin Hazır – Farklı Gündemlerle Beşli Konferansa Hazırlar”.

Politis: “Lefkoşa: Ankara’yla Konuşun – Tatar İki Devletlilik Bayrağını Yükseltti – Lute Geldi Gördü Gitti”.