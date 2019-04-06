Lute, yarın liderlerle görüşecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute yarın liderlerle ayrı ayrı görüşecek.
Lute yarın 10.00’da Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le, 14.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile biraraya gelecek. Lute bu hafta başında her iki liderle telefonda görüşmüştü.
Geçici özel danışman Jane Holl Lute, liderlerle Şubat ayının başında da bir araya gelmişti.
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