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Lute Yeniden Geliyor

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Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, “önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorununa ilişkin bazı gelişmelerin yaşanmasını" beklediklerini ifade etti.
Lute Yeniden Geliyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Kıbrıs sorunu ve BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarına ilişkin yaptığı açıklamaları yansıttılar.

Gazete: “Lute Yeniden Geliyor – BM Güvenlik Konseyi Raporu Çerçevesinde Yeni Randevu Alması Bekleniyor” başlıkları altında verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere göre Lute’un önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde liderlerle yeniden görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu dün bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Lute’la sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek Lute’un temaslarına, garantör ülkelerle yaptığı görüşmelerde duyduklarının ışığında, devam etmesin beklediklerini söyledi.

Önümüzdeki günlerde, Lute’un girişimine ilişkin bazı gelişmeler yaşanacağını zannettiğini ifade eden Prodromu, “atılacak adımların ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz” şeklinde konuştu.

Açıklamasında Fransa’yla mevcut işbirliğine de değinen Prodromu, Fransa’yla özel ve yakın bir işbirliğinin bulunduğunun bilindiğini belirterek Doğu Akdeniz’deki güvenlik planları çerçevesinde hem Fransa hem de diğer önemli ülkelere hizmet sunduklarının altını çizdi.

Prodromu, Fransa’yla savunma alanındaki işbirliğinin çok eskilere dayanan köklü bir işbirliği olduğunu ve şu anda bu işbirliğinin düzeyinin yükseltildiğini sözlerine ekledi.

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