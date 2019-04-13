Lute’dan son dakika inisiyatifi

Politis “Lute Yeni Prosedüre Oynuyor” başlıklı haberinde, New York’ta bulunan Lute’un Kıbrıs sorununun müdahillerine telefonla ulaşarak “bundan sonraki süreçte izlenmesi gerektiğini düşündüğü prosedüre dair öneri sunduğunu ve tarafların cevabını beklediğini” yazdı.

Habere göre, Rum tarafı Lute’un önerisine olumlu yaklaşmadı. Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının vereceği cevabı bekliyor. Sonucu her ne olursa olsun Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporuna girecek olması nedeniyle önerinin yapıldığı zamansal konjonktür çok önemli addediliyor.

Gazete “müzakereleri iyi bilen kaynaklara” dayanarak, Lute’un müdahil bütün taraflara prosedürel bir öneri sunduğunu ve önerdiği prosedür aracılığıyla arzu edilen sonuca; müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak bir diyalog yapılabileceğine inandığını yazdı, özetle şunları ekledi:

“Bu yeni inisiyatifin hedefi, tarafların, referans şartlarına dair anlaşma yolunu açacak yolda olunduğunu gösterecek olumlu bir işaret için zemin olup olmadığının ortaya çıkmasıdır. Bir sonraki adımın Kıbrıs’ta mı yoksa New York’ta mı olacağı net değil ancak taraflar kabul ederse verimli de olacak ve aralarındaki müzakere aleyhine bir prosedüre girmeleri gerekmeyecek, yapılandırılmış bir prosedür söz konusu olacağı kesindir. Aynı kaynaklar Lute’un şu ana kadar izlediği prosedürü verimli görmediğini, bu nedenle olumlu sonuca varmak için desteyi yeniden karmaya karar verdiğini de söylediler. Bu prosedürün varlığına ilişkin bilgiyi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dünkü beyanıyla açıkladı. Kaynaklarımıza göre, Mavroyannis ile Lute arasında telefon teması oldu.”

Alithia “Önlemeye Koşuyoruz… Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne Sunacağı Rapor Öncesinde Yoğun Perde Gerisi” başlıklı manşet haberinde Guterres’in, pazartesi günü sunacağı iyi niyet misyonu raporunda Lute’un referans şartlarına dair inisiyatifinde çıkmaz ilanı yapmaması için son 24 saattir yoğun bir perde gerisi faaliyet sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Gazeteye göre raporda, referans şartlarında anlaşma konusunda çıkmaz ilanı yapılırsa, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının da sonu olacak ve doğrudan veya dolaylı sorumluluk paylaştırma başlığının açılmasını da olası kılacak.



“DAHA DA KÖTÜSÜNDEN KAÇMAK VE PROSEDÜRÜ EN AZINDAN SOLUNUM CİHAZINDA TUTMAK”

Gazete, Rum yönetiminin “daha kötüsünden kaçmak ve prosedürü ‘en azından solunum cihazında’ tutmak için yoğun bir maratona giriştiğini, Lute’un son dakika inisiyatifi nedeniyle de böyle bir tehlikeden kaçınabileceği konusunda iyimser göründüğüne” dikkat çekti.

Edindiği bilgilere dayanarak Lute’un aradığı formülün referans şartlarının özüyle değil prosedürle ilgili olduğuna işaret eden gazete, özetle şunları yazdı:

“Gazetemizin edindiği bilgiye göre, bu fikri son günlerde ilk Kıbrıs Rum tarafı ileri götürdü. Rum tarafı referans şartlarında mutabakat istişarelerinin aldığı şekle ve karşılaşılan zorluklara bakılmaksızın, prosedürün her ne pahasına olursa olsun kurtarılmasını istedi. Nihayetinde bu yaklaşımı Lute da benimsemiş görünüyor.”

Fileleftheros, Lute, temaslar ve yeni fikirler aracılığıyla Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yardımcı olmaya çalışırken Ada’nın Güneyi’nde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ana muhalefet AKEL arasındaki, gittikçe köprü kurulamaz hale gelen zıtlaşmanın devam ettiğine dikkat çekti.

Haberi “Lute’un Son Dakika İnisiyatifleri… Yeni Fikirlerle Çıkış Arıyor… Görüntüyü Hafta Sonu Netleştirme Çabası… İçteki Çatışma Uçlarda” başlığıyla manşete çeken gazete, Lute tarafından inisiyatif alındığı bilgisini Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün açıkladığını ancak detay vermediğini yazdı.

Habere göre Lute, son 24 saattir referans şartlarında çıkış yolu bulmak için bazı hareketlerde bulunuyor. Bazı prosedürel fikirlerle referans şartlarının görüşülmesi ihtimali olup olmadığını görmeye çalışıyor. Bu kapsamda sadece

Ada’daki iki tarafla değil bütün müdahillerle konuşuyor. Görüntünün bu hafta sonu içerisinde netleşebileceği belirtiliyor.

“Jane Holl Lute Kıbrıs sorununda ipin ucunu bulmak için koştururken Lefkoşa’da Başkan ile AKEL Genel Sekreteri arasındaki kavga devam ediyor” vurgusunu yapan gazete, Anastasiadis’in Kiprianu’ya “Avrupa seçimleri öncesinde

Kıbrıslı Türklerin bazı ödünç oyları için yalnız Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de çıkarları aleyhine siyaset yapmayı bırakalım”, Kiprianu’nun ise Anastasiadis’e “Kıbrıslı Türklerin oyu konusundaki kolay hazmedilemez açıklaması ile dibe vurdu” dediğine dikkat çekti.

Gazete iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, Nikos Hristodulidis’in dün sabah RİK’e yaptığı açıklamada, Lute’un bazı inisiyatifler aldığını açıkladığını ancak detay vermediğini belirterek, tarafların Lute’a, temaslarda bulunduğu dışında herhangi bir şey söylememe konusunda söz verdiklerine dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis “müzakerelerin yeniden başlaması şartları yaratılması için olguların oluşması ve cevap verilmesi” dileğini ifade etti. Rum Sözcü Prodromos Prodromu ise BM’nin ve Genel Sekreter’in Kıbrıs prosedürüne destek vermeleri ve iyi niyet misyonu sunmalarının önemine dikkat çekerek “Lute’un referans şartlarında mutabakata varılması ve müzakerelerin yeniden başlamasına faydalı olabilecek bazı prosedürel fikirler üzerinde çalıştığından Anastasiadis’in haberdar olduğunu” söyledi.

Şu ana kadar başka bilgi bulunmadığına dikkat çeken Prodromu “gelişmeyi görmeyi bekliyoruz. Genel Sekreter’in ve

BM’nin prosedürü desteklemesi ve iyi niyet misyonlarını sunmaları önemli. Bu, müzakerelerin yeniden başlaması için devam etmemize değer olduğuna da bir cevaptır” ifadelerini kullandı.

Prodromu, Genel Sekreter’in birkaç güne kadar Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporunda Lute tarafından yürütülmekte olan prosedüre atıf yapıp yapmayacağı sorusuna “Sayın Lute’un inisiyatifinin, istişarelerin başarılı olması ve müzakerelerin yeniden başlaması çabasından söz ediyoruz. Gerçek hedef budur ve Başkan da bu hedef için kesintisiz çalışıyor” dedi, özetle şunları ekledi:

“İstişarelerde, başarı olanağı ve perspektifi olan müzakere hedefini değiştirmeksizin bazı fikirler sunuldu, bu nedenle bütün parametreleriyle Guterres Çerçevesi de değerlendirilmelidir ve zaman zaman kulağımıza gelenlerin aksine, müzakere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmelidir.”

ANASTASİADİS İLE AKEL ARASINDA ÖDÜNÇ KIBRIS TÜRK OYU POLEMİĞİ

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasındaki çatışmanın “hız kesmeksizin, şiddetle ve ağır suçlamalarla” devam etmekte olduğuna dikkat çekerek, Anastasiadis’in Kiprianu’ya hitaben “AP seçimleri öncesinde bazı Kıbrıs Türk ödünç oyları için yalnız Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına da aykırı siyaset yapmaktan vazgeçme zamanı geldi. Çünkü gerçek bir perspektife götürmeyen fani siyasetler başarısızlığa mahkûmdur” dediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu’nun sosyal medya hesabından yönelttiği “Sayın Anastasiadis kızarak başkasına ders versin.

Parlamenter sistem ve desantralize federasyon ne zamandan beridir Kıbrıs Rum tarafının tezleri oldu?” sorusu hatırlatılan Anastasiadis “bazen kendime ne sorarım biliyor musunuz? Crans Montana’da ve öncesinde garantilerin, müdahale hakkının ve Türk askeri varlığının kaldırılması konusunu başaran Kiprianu muydu?” sorusuyla karşılık verdi. Anastasiadis, Rum tezlerini savunan kişi olarak kendisini eleştirenleri “aynı hassasiyeti” Cumhurbaşkanı Akıncı’yı izlerken de göstermeye çağırdı.

Kiprianu ise “Kıbrıslı Türklerin ödünç oyları” ifadesini kullanan Anastasiadis’i, “AKEL’in oynadığı siyasi rolü fark edememekle” ve “dibe vurmakla” suçladı. “AKEL, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin etnik kökenlerinin değil, siyasi tezlerine, kalite kriterleri temelinde işbirliği yapacağı olgular yaratmak istiyor” diyen Kiprianu şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ı yeniden birleştirmeyi başarmamızın, barış ve istikrar şartları yaratmamızın tek yolunun bu olduğunu anlamıyorsa o zaman, üzülerek gözlemliyorum ki, Kıbrıs sorununun özünün ne olduğunu anlamamış. Başkan’ın en hafifinden kabul edilemez diye nitelendirilebilecek açıklamalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz.”

Anastasiadis’i Rum Ulusal Konseyi’nin “ezeli kararlarını ihlal etmek, Konsey ile ¬istişare bile etmeden kendi görüşlerini ileri götürmekle” suçlayan ve buna parlamenter sistem ve desantralize federasyon önerilerini örnek gösteren Kiprianu, özetle şunları da söyledi:

“Başkan, Kıbrıslı Rum Müzakereci ve Kayıp Şahıslar Komitesi üyesi gibi Kıbrıs sorununun özünde de ihlalde bulunuyor. Her ikisinde de ihlalde bulundu ve ilgili yasaların değiştirilmesi için meclise başvuracağını söylüyor.

Garantiler ve güvenlik gibi Kıbrıs Rum tarafının hassas olduğu konularda ciddi tezler ileri götüren Guterres Çerçevesi’ni kabul ettiğini şifahen söylüyor ancak ileri götürdükleri aslında Çerçeve’yi bozuyor. Hükümet sözcüsü, AKEL’in bu çerçeveyi kabul edip etmediğini soruyor. Evet, ediyoruz ama Genel Sekreter’in Crans Montana’da sunduğu şekliyle.”

Kiprianu Anastasiadis’i, Guterres tarafından sunulan çerçevede iyileştirmeler yapmaya kalkarak Türkiye’ye de çerçeveye dair talepte bulunma fırsatı vermekle ve icraatlarıyla ülkeyi gün geçtikçe kesin taksime daha da yaklaştırmakla” suçladı.

Kiprianu-Anastasiadis çatışmasına ilişkin haberi Haravgi manşetten “Başkan Bölücü ve Hakarethamiz”, Politis “Nikos Anastasiadis-AKEL İlişkileri ‘Dibe Vurdu’”, Alithia “Ödünç Oylar ve Diğerlerine Dair AKEL-Başkan Zıtlaşması Devam Ediyor” başlığıyla aktardı.