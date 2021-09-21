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“Lute’un Görevine Neden Son Veriliyor”

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Rum basını BM’nin, Shell’deki görevinin, Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanlığı göreviyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Lute’u derhal değiştireceğini yazdı.
“Lute’un Görevine Neden Son Veriliyor”

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanlığı’nı yapan Jane Holl Lute’un, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden bazılarının, kendilerine bilgi vermemesinden rahatsız olması ve Shell petrol şirketinin CEO’luğunu üstlenmesi nedeniyle, BM’deki mevcut görevine son verileceği bildirildi.

Politis “Shell Uğruna Bizi Bırakıyor… Lute Gidiyor, Melissa Parke Gelmiyor” başlıklı haberinde BM’nin, Shell’deki görevinin, Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanlığı göreviyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Lute’u derhal değiştireceğini yazdı.

Gazete BM Genel Kurulu sebebiyle New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Genel Sekreter ile yarın (Çarşamba) yapacağı görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin de Kıbrıs Özel Danışmanı atanması konusu olduğuna işaret etti.

Habere göre Lute, çokuluslu petrol şirketi Shell’in CEO’luğunu üstlendi. BM Lute’un bu pozisyonunun, Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanlığı ile bağdaşmadığına hükmetti. Ayrıca, Rusya’nın başı çektiği bazı BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin (ABD ve İngiltere hariç),  Genel Sekreter’den başka kimseye bilgi vermemesinden dolayı Lute’tan rahatsız olduğu da kaydedildi.

Haberde Türk tarafının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müzakerelerin yeniden başlamasından önce egemen eşitlik talebi kabul edilene kadar yeni bir özel danışman atanmasını istemediği kaydedildi. Türkiye’nin, Genel Sekreter’in görev süresi Eylül itibarıyla sona erecek olan Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın yerine Melissa Parke’ın atanmasına da rıza göstermemesi nedeniyle Spehar’ın, yeni atama yapılana kadar görevine devam edeceği de eklendi. 

Alihtia da haberi “Lute’un Görevine Neden Son Veriliyor” başlığı altında özetledi.

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