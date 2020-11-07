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Lute’un Hazırlıklara Başladığı İddia Edildi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, 5’li gayri resmi konferans için hazırlıklara başladığı iddia edildi.
Lute’un Hazırlıklara Başladığı İddia Edildi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, 5’li gayri resmi konferans için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Birleşmiş Milletlerin (BM), gayri resmi konferansın en kısa zamanda toplanması hazırlığı yönünde hareket ettiğini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ise bu gidişat için çalışmaya başladığını yazdı.

Gazete,  Lute’un çalışmalarının başlangıç aşamasında olduğunu yazarken, bir kimsenin, Lute’un Kıbrıs’a bir ziyaret yapacağı ve liderlerle görüşeceğini söylemesinin de çok erken olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin, gayri resmi konferansın toplanma zamanına ilişkin kartlarını şimdilik kapalı tuttuğunu belirten gazete, diplomatik kaynakların ise, Lute’un uzaktan yapacağı temaslar ve Guterres’in iki lider arasındaki görüşmelerin sonucu hakkında bilgilendirmesinin ardından, BM’nin, ileriki haftalar içerisinde konferansın toplanması olgusunu ihtimal dışı bırakmadığını yazdı.

Habere göre BM’nin hamlelerine ilişkin “sahnenin” ileriki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Rum tarafının ise bekleme konumunda olduğunu, BM Genel Sekreteri kanadından haber beklediğini  yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM’den ilgili bilgiyi  alana dek herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığını belirtti.

Gazete Anastasiadis’in bu nedenden dolayı geçtiğimiz Perşembe akşamı kendisine “Genel Sekreterden veya Lute’dan gayrı resmi 5’li için bir davet aldı mı” şeklindeki soru sorulduğu zaman olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

İNGİLTERE’DEN DESTEK

Öte yandan Haravgi gazetesi, İngiliz Hükümetinin,  Kıbrıs sorunundaki tüm tarafları “yapıcı bir şekilde konuşmaya devam etmeye ve çözüme yönelik ilerlemenin kaydedilmesindeki kararlılıklarını göstermeye” teşvik ettiğini kaydetti.

Gazete bu açıklamaların, İngiltere Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi tarafından Rum Haber Ajansına yapıldığını belirtti.

Habere göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ,bu açıklamayı “Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinde, Tatar ve Anastasiadis arasındaki görüşmenin etkisini nasıl algıladığı” şeklindeki soru üzerine yaptı.

İngiliz yetkili, Birleşik Krallık’ın, Güvenlik Konseyi kararlarına göre Kıbrıs sorununda kalıcı, adil ve bütünlüklü bir çözümün güçlü destekçisi olduğunu da belirtti.

Gazete haberinde, İngiliz Hükümetinin, 3 Kasım’da gerçekleştirilen liderler görüşmesini selamladığından söz eden açıklamasına da atıfta bulundu.

Gazete haberinde ayrıca Muhafazakar Lord Bourne’nin soruları üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lordlar Kamarasındaki temsilcisinin, Londra’nın uluslararası açıdan kabul gören iki kesimli iki toplumlu federasyona dayalı çözüme verdiği desteği yinelediğini de yazdı.

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